Una oferta poco habitual comenzó a llamar la atención en Misiones : algunos comercios empezaron a exhibir pichones de paloma faenados para consumo , con promociones de dos unidades por $4.999 . La situación fue registrada durante un móvil televisivo y rápidamente se viralizó por tratarse de una carne prácticamente ausente de los mostradores tradicionales argentinos.

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El periodista que realizó la recorrida aseguró que había comenzado a detectar carteles con la leyenda “venta de pichón” en diferentes puntos del interior misionero, entre ellos El Soberbio y 25 de Mayo. En un primer momento creyó que se trataba de aves destinadas a la cría, pero luego comprobó que eran comercializadas ya faenadas y listas para cocinar.

La escena adquirió todavía más repercusión por el contexto económico en el que apareció. El consumo de carne vacuna en Argentina cayó 11,2% interanual y se ubicó en 44,5 kilos por habitante al año durante octubre, mientras los cortes vacunos acumularon una suba interanual del 44,5% .

En el comercio mostrado por televisión, la bandeja ofrecía dos pichones por $4.999 , es decir, alrededor de $2.500 por unidad. Las aves aparecían en la misma heladera que otros productos cárnicos, entre ellos cerdo y pavo, y se diferenciaban visualmente por presentar una carne más oscura que la del pollo.

Según se explicó durante el informe, la venta comenzó como una prueba pero tuvo una respuesta inmediata entre los clientes. El cronista sostuvo que durante la primera semana se habría vendido todo el stock disponible y señaló que el consumo de este tipo de aves, aunque poco frecuente en las ciudades, ya existía tradicionalmente en algunos sectores rurales.

El mismo reporte indicó que las aves ofrecidas serían palomas blancas de la variedad King, criadas para consumo, y no ejemplares capturados en espacios urbanos. Sin embargo, las publicaciones que difundieron el caso no detallaron documentación sobre su procedencia ni los controles sanitarios aplicados antes de llegar al mostrador, por lo que esos aspectos quedaron sin información pública precisa.

El consumo de carne vacuna cayó fuerte

La aparición de esta alternativa coincide con un retroceso marcado en el consumo de carne vacuna. Durante los últimos doce meses hasta octubre, el promedio descendió a 44,5 kilos por habitante al año, 5,6 kilos menos que en el mismo período de 2025. En términos porcentuales, la baja fue del 11,2%.

Entre enero y octubre, el consumo aparente alcanzó 1,698 millones de toneladas, unas 221.100 toneladas menos que durante los mismos meses del año anterior. Paralelamente, las exportaciones crecieron 6,9% y el volumen destinado al mercado interno retrocedió 11,5%, en medio de una menor producción de carne vacuna.

A la menor disponibilidad se sumó el comportamiento de los precios. Los cortes vacunos registraron una suba interanual promedio del 44,5%, frente a una inflación general del 33%. Entre los mayores aumentos aparecieron la carne picada común, con 47,2%; el cuadril, con 45%; el asado, con 44%; y la nalga, con 43,7%.

Una imagen que rápidamente se volvió viral

La oferta de los pichones llamó la atención precisamente porque no forma parte del consumo habitual en las carnicerías argentinas. El propio cronista que mostró el producto reconoció que conocía antecedentes de consumo en zonas rurales, pero que nunca había observado una promoción de este tipo dentro de un comercio.

Las imágenes del cartel con la oferta de “2 pichones $4.999” comenzaron rápidamente a circular en medios argentinos y también cruzaron la frontera: sitios de Chile reprodujeron el caso por lo inusual de encontrar carne de paloma comercializada de esa manera en Argentina.

Por ahora, la información disponible refiere principalmente a establecimientos y carteles detectados en distintas localidades de Misiones. No existen elementos en las fuentes consultadas que permitan afirmar que la comercialización de pichones se haya extendido de manera generalizada a carnicerías del resto del país.