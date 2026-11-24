El precio final que abona el consumidor varía de forma sustancial según el medio de pago elegido.

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Con un valor de entrada que parte desde $1.385.999 en ofertas por pago único y alcanza los $2.799.999 en su versión más potente, la PlayStation 5 exhibe en noviembre de 2026 una amplia dispersión de precios en el mercado argentino.

Impulsada por la reciente llegada de títulos de alto impacto como Grand Theft Auto VI y la apertura comercial con reducción de aranceles a productos tecnológicos, la consola de Sony se comercializa a través de tiendas oficiales, grandes cadenas de electrodomésticos y plataformas de comercio electrónico con fuertes diferencias según la edición, el almacenamiento y el esquema de financiación.

Precios vigentes por versión en noviembre de 2026 En el circuito comercial local conviven tres alternativas principales de la familia PS5, diferenciadas por su capacidad interna, la presencia de lectora de discos físicos y su potencia gráfica:

PlayStation 5 Slim Edición Digital (1 TB): Es la puerta de entrada a la generación actual. En los canales oficiales y grandes cadenas minoristas, su precio de lista se ubica en $1.699.999 , aunque mediante descuentos por transferencia o pago en una cuota se consigue desde $1.385.999 . También se comercializan paquetes promocionales que incluyen los juegos Astro Bot y Gran Turismo 7 por $1.899.999 de lista (bajando a $1.599.799 en un pago en la tienda oficial de Sony).

PlayStation 5 Slim Estándar con lectora (1 TB): Pensada para quienes prefieren utilizar juegos en formato físico o aprovechar el mercado de discos usados. Su valor de referencia oficial ronda los $1.919.999 , mientras que en comercios de retail y portales online se consigue desde $1.539.900 en operaciones de contado.

PlayStation 5 Pro Digital (2 TB): Representa el tope de gama de la marca, orientada a televisores 4K con trazado de rayos avanzado y reescalado por inteligencia artificial (PSSR). El precio sugerido oficial asciende a $2.714.999 (llegando a $2.799.999 en algunas cadenas del interior), aunque en importadores y tiendas especializadas aparece desde $2.119.600 hasta $2.530.000. Financiación, impuestos y opciones en el mercado El precio final que abona el consumidor varía de forma sustancial según el medio de pago elegido. En noviembre de 2026, la tienda oficial de Sony y las principales cadenas de electrodomésticos ofrecen planes de hasta 18 cuotas sin interés con tarjetas bancarias seleccionadas (como Banco Galicia), tomando como referencia el valor de lista completo. En cambio, quienes optan por abonar en un solo pago acceden a rebajas que oscilan entre el 15% y el 20%.

Además, en cumplimiento con las normativas vigentes de transparencia fiscal, las tiendas detallan el precio sin impuestos nacionales. En el caso del paquete oficial de la PS5 Slim Digital, sobre un valor de lista de $1.899.999, el importe neto sin tributos es de $1.570.247.