Después del feriado por el Día de la Soberanía Nacional, el calendario argentino tendrá en diciembre una nueva oportunidad para un fin de semana extra largo de hasta cuatro días . El descanso podrá extenderse desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre , aunque dependerá de la situación laboral de cada persona.

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La combinación se produce porque el lunes 7 de diciembre fue establecido como día no laborable con fines turísticos , mientras que el martes 8 será feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María . La Resolución 164/2025 de la Jefatura de Gabinete confirmó oficialmente al lunes 7 entre las tres jornadas turísticas fijadas para 2026.

La diferencia entre ambas fechas es fundamental: no todos tendrán libre el lunes 7 . Para buena parte de los trabajadores del sector privado, la decisión de otorgar o no esa jornada de descanso quedará en manos del empleador.

Quienes habitualmente no trabajan los sábados y domingos y además tengan libre el lunes 7 de diciembre podrán encadenar cuatro días consecutivos sin actividad: sábado 5, domingo 6, lunes 7 y martes 8.

Entre los sectores que sí tendrán asegurado el cierre durante el lunes aparecen los bancos . El Banco Central incluyó oficialmente al 7 de diciembre dentro de los días en los que las entidades financieras no funcionarán durante 2026. De todos modos, seguirán disponibles los cajeros automáticos, billeteras electrónicas, homebanking, transferencias y pagos con tarjetas.

En organismos públicos, el día no laborable turístico suele implicar el cese de la actividad administrativa, aunque el alcance concreto puede depender de cada jurisdicción y de los servicios esenciales.

Para los trabajadores privados, en cambio, el panorama puede ser diferente: el empleador tendrá la facultad de decidir si se trabaja o no durante el lunes 7. Por eso, para ese grupo el fin de semana de cuatro días no está automáticamente garantizado.

Qué pasa con quienes tengan que trabajar el lunes 7

Al tratarse de un día no laborable y no de un feriado nacional, quienes deban prestar tareas el lunes cobrarán su remuneración habitual. No corresponde automáticamente el pago doble que rige durante un feriado nacional.

La situación cambia el martes 8 de diciembre. Esa jornada sí es feriado nacional por la Inmaculada Concepción de María, por lo que quienes deban trabajar tendrán derecho a las condiciones salariales previstas para los feriados, incluido el pago de la jornada correspondiente con el adicional legal.

Así, una persona que trabaje en una empresa privada podría tener actividad normal el lunes 7, descansar el martes 8 y regresar a su puesto el miércoles, mientras que quienes reciban el lunes libre podrán completar el descanso de cuatro días.

Por qué el lunes 7 fue declarado día no laborable

La jornada fue incluida dentro de los días no laborables con fines turísticos de 2026 mediante la Resolución 164/2025. El Gobierno estableció también con ese carácter el lunes 23 de marzo y el viernes 10 de julio.

La normativa establece que estas jornadas buscan impulsar el turismo interno, reducir la estacionalidad y generar períodos de descanso extendidos alrededor de determinados feriados nacionales.

En este caso, la cercanía con el feriado del martes 8 permite conformar un bloque de cuatro jornadas para quienes tengan libre el lunes.

Cuáles son los otros feriados de diciembre

Diciembre tendrá además otro feriado nacional importante: Navidad, que este año caerá el viernes 25. Esto permitirá conformar otro fin de semana largo de tres días —viernes, sábado y domingo— para quienes habitualmente no trabajen durante el fin de semana.

De esta manera, el primer descanso extendido llegará entre el 5 y el 8 de diciembre, mientras que el segundo se dará entre el 25 y el 27, en el tramo final de 2026.