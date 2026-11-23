Investigadores de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y del CONICET confirmaron los tres primeros casos en el país de este sublinaje descendiente de Ómicron, ya catalogado bajo vigilancia por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La vigilancia epidemiológica en la Argentina registró un nuevo capítulo tras confirmarse la circulación local de PJ.2.1, una nueva variante del virus SARS-CoV-2. El hallazgo fue realizado por el equipo del Laboratorio de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde la secuenciación genómica permitió identificar este linaje en tres pacientes internados en hospitales de la provincia de Buenos Aires: dos bebés de uno y dos meses de vida, y un adulto de 58 años.

Según detalló la doctora Mariana Viegas, responsable del laboratorio e investigadora de la UNLP y del CONICET, la detección surgió en el marco del monitoreo permanente de virus con impacto en la salud pública. El linaje PJ.2.1 desciende de JN.1 dentro de la familia Ómicron y se caracteriza por exhibir una mayor capacidad de transmisión, un rasgo que explica su reciente expansión en el continente americano, con registros previos en Estados Unidos, Canadá y Brasil.

El monitoreo de la OMS y el cuadro clínico A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó a PJ.2.1 dentro de su lista de variantes bajo vigilancia (VUM) debido al crecimiento proporcional de sus detecciones en la región de las Américas. No obstante, el organismo sanitario global evaluó como bajo el riesgo adicional para la salud pública, precisando que todavía no existen datos clínicos comparativos suficientes que vinculen a este sublinaje con una mayor severidad de la enfermedad.

En el ámbito local, los referentes médicos llevaron tranquilidad ante la aparición del nuevo linaje. El médico infectólogo Ricardo Teijeiro subrayó que el virus mantiene su tendencia natural a mutar con frecuencia, pero remarcó que por el momento los casos son aislados y no representan una situación de alarma sanitaria. En cuanto a la sintomatología, el cuadro asociado a PJ.2.1 replica las manifestaciones habituales de un resfrío o una gripe estacional, incluyendo fiebre, tos, dolor de garganta y secreción nasal.

Por su parte, la infectóloga Elena Obieta, directora de Epidemiología del Municipio de San Isidro, recordó que el COVID-19 mantiene una circulación comunitaria continua con picos estacionales que alternan protagonismo con la influenza y el virus sincicial respiratorio. La especialista explicó que el surgimiento de sublinajes responde a errores naturales de replicación viral al transmitirse de persona a persona, un proceso esperado en cualquier virus respiratorio endémico.