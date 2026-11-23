La vigilancia epidemiológica en la Argentina registró un nuevo capítulo tras confirmarse la circulación local de PJ.2.1, una nueva variante del virus SARS-CoV-2. El hallazgo fue realizado por el equipo del Laboratorio de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde la secuenciación genómica permitió identificar este linaje en tres pacientes internados en hospitales de la provincia de Buenos Aires: dos bebés de uno y dos meses de vida, y un adulto de 58 años.
Según detalló la doctora Mariana Viegas, responsable del laboratorio e investigadora de la UNLP y del CONICET, la detección surgió en el marco del monitoreo permanente de virus con impacto en la salud pública. El linaje PJ.2.1 desciende de JN.1 dentro de la familia Ómicron y se caracteriza por exhibir una mayor capacidad de transmisión, un rasgo que explica su reciente expansión en el continente americano, con registros previos en Estados Unidos, Canadá y Brasil.
El monitoreo de la OMS y el cuadro clínico
A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó a PJ.2.1 dentro de su lista de variantes bajo vigilancia (VUM) debido al crecimiento proporcional de sus detecciones en la región de las Américas. No obstante, el organismo sanitario global evaluó como bajo el riesgo adicional para la salud pública, precisando que todavía no existen datos clínicos comparativos suficientes que vinculen a este sublinaje con una mayor severidad de la enfermedad.
En el ámbito local, los referentes médicos llevaron tranquilidad ante la aparición del nuevo linaje. El médico infectólogo Ricardo Teijeiro subrayó que el virus mantiene su tendencia natural a mutar con frecuencia, pero remarcó que por el momento los casos son aislados y no representan una situación de alarma sanitaria. En cuanto a la sintomatología, el cuadro asociado a PJ.2.1 replica las manifestaciones habituales de un resfrío o una gripe estacional, incluyendo fiebre, tos, dolor de garganta y secreción nasal.
Por su parte, la infectóloga Elena Obieta, directora de Epidemiología del Municipio de San Isidro, recordó que el COVID-19 mantiene una circulación comunitaria continua con picos estacionales que alternan protagonismo con la influenza y el virus sincicial respiratorio. La especialista explicó que el surgimiento de sublinajes responde a errores naturales de replicación viral al transmitirse de persona a persona, un proceso esperado en cualquier virus respiratorio endémico.
La vigencia de las vacunas y el cuidado de los grupos vulnerables
El consenso científico frente a PJ.2.1 apunta directamente a sostener la prevención mediante la inmunización. Ensayos de laboratorio citados por la OMS demostraron que los sueros de personas inoculadas con formulaciones actualizadas logran neutralizar eficazmente a esta variante, confirmando que la protección de base contra las formas graves sigue intacta al tratarse de un derivado directo de Ómicron.
Tanto Viegas como Teijeiro y Obieta coincidieron en señalar que la prioridad sanitaria pasa por mantener los esquemas de vacunación al día, poniendo especial énfasis en adultos mayores, personas inmunosuprimidas, embarazadas y pacientes con factores de riesgo. En el caso puntual de los lactantes menores de seis meses —que aún no integran el calendario de aplicación—, los especialistas destacaron que los anticuerpos maternos continúan cumpliendo un rol clave de resguardo inmunológico frente a posibles complicaciones.