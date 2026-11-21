Un violento choque múltiple dejó tres personas muertas en la autopista Panamericana , a la altura de Boulogne, partido de San Isidro. Las víctimas viajaban en un Volkswagen Vento que perdió el control, chocó contra otros vehículos y terminó completamente incendiado sobre la calzada.

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El siniestro ocurrió alrededor de las 5.40 de este sábado en el kilómetro 21 del Acceso Norte , en sentido hacia Pilar y Escobar. Las imágenes de una cámara de seguridad registraron la secuencia completa: el auto circulaba por el carril izquierdo, impactó contra el guardarraíl, volvió hacia la calzada y chocó primero contra una Volkswagen Suran y luego contra un colectivo de la línea 21.

Después del último impacto se produjo una explosión y el Vento comenzó a incendiarse. Sus tres ocupantes quedaron atrapados en el interior y murieron mientras el vehículo era consumido por las llamas. La violencia del choque dejó además la estructura del automóvil prácticamente irreconocible.

Las imágenes muestran al Vento desplazándose a gran velocidad antes de perder estabilidad y golpear el guardarraíl. Tras ese primer impacto, el vehículo salió despedido nuevamente hacia los carriles de circulación, alcanzó a la Suran y segundos más tarde chocó contra el colectivo que ingresaba a la autopista.

De acuerdo con las primeras informaciones, después del impacto inicial los neumáticos habrían reventado y las llantas comenzaron a rozar contra el asfalto. Las chispas se produjeron antes del choque final y el fuego se inició luego de la colisión contra el transporte de pasajeros. Las circunstancias exactas todavía forman parte de la investigación.

El colectivo involucrado pertenece a la línea 21, mientras que el tercer vehículo era una Volkswagen Suran. Según la información policial difundida por TN, ninguno de los ocupantes de estos dos rodados necesitó ser trasladado a un hospital.

Todavía no habían podido identificar a las víctimas

El estado en que quedó el Vento complicó las primeras tareas de los investigadores. Debido a la destrucción provocada por el impacto y el incendio, inicialmente no había sido posible establecer con certeza la identidad, el sexo ni las edades de las tres personas fallecidas.

El auto circulaba además sin la patente colocada al momento del accidente, aunque hasta ahora no se determinó si esa situación respondía a alguna irregularidad. La Justicia trabaja para establecer la titularidad del vehículo y reconstruir las circunstancias que provocaron la pérdida de control.

El operativo en la Panamericana

Tras el accidente trabajaron en el lugar efectivos policiales, bomberos, equipos de emergencia y personal de Autopistas del Sol. Durante varias horas uno de los carriles quedó obstruido mientras se realizaban las pericias y se retiraban los restos de los vehículos.

Pasadas las 9, los rodados involucrados fueron retirados y la circulación comenzó a normalizarse. La investigación continuará ahora con las pericias sobre los vehículos, el análisis de las cámaras de seguridad y las tareas destinadas a identificar a las tres víctimas.