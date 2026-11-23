Una explosión seguida de incendio destruyó un local de comidas en Ezpeleta mientras decenas de vecinos participaban de los festejos por el 154° aniversario de la localidad bonaerense. El episodio dejó varias personas heridas y obligó a suspender el espectáculo y evacuar de urgencia el sector.

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El estallido se produjo el domingo 22 de noviembre por la noche en un comercio ubicado sobre avenida Centenario al 5200, casi Bogotá , en el partido de Quilmes. A pocos metros se desarrollaba la celebración oficial y estaba prevista la presentación del grupo de cumbia Los Leales, uno de los números centrales de la jornada.

El Municipio informó que los equipos de emergencia asistieron a ocho personas , mientras que los primeros reportes de Bomberos y distintas coberturas periodísticas contabilizaron siete heridos. La diferencia responde a que una de las personas afectadas fue atendida en el lugar y no requirió traslado.

La secuencia fue registrada de manera fortuita por integrantes de Sin Nafta , una cuenta dedicada a contenidos de humor que se encontraba cubriendo los festejos. En los segundos previos, la cámara mostraba a personas reunidas con normalidad en la calle hasta que una fuerte detonación interrumpió la escena.

Después del estruendo se produjo una llamarada, comenzaron los gritos y varias personas corrieron para alejarse. Otras intentaron aproximarse al comercio para auxiliar a quienes estaban dentro, aunque el fuego ya se había propagado con rapidez. El locutor del evento pidió inmediatamente evacuar el sector y el espectáculo quedó suspendido.

ASÍ FUE EL MOMENTO DE LA EXPLOSIÓN EN EZPELETA El momento en que explotó el local de comidas en el Aniversario de Ezpeleta. Hay 8 personas heridas, una de gravedad. Ocurrió mientras se desarrollaban los festejos por el aniversario de la localidad. Se asegura que el comercio había abierto las puertas hace dos semanas y que trabajaba con gas envasado. #Quilmes #Ezpeleta — La Noticia de Quilmes (@CanalQuilmes) November 23, 2026

La cámara de Sin Nafta registró el instante en que el local explotó en medio de los festejos por el aniversario de Ezpeleta.

Qué se sabe sobre el origen del estallido

Una de las principales hipótesis apunta a una garrafa de gas. Testigos señalaron que Nahuel Aguilar, de 32 años y vinculado al comercio, se encontraba manipulando o reemplazando una garrafa momentos antes de la explosión. La Nación informó que fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense indicaron que el hombre estaba realizando ese cambio cuando se produjo el estallido.

Sin embargo, judicialmente la causa todavía está bajo investigación. La Fiscalía N°22 interviene en un expediente caratulado como lesiones culposas y ordenó peritajes para establecer técnicamente el origen de la explosión y determinar si existió una fuga o acumulación de gas.

El jefe de Bomberos Voluntarios de Quilmes, Fabián Chelasco, explicó que en el lugar se trabajaba con gas envasado y señaló que una acumulación podría haber originado la detonación, aunque esa circunstancia deberá ser confirmada por las pericias.

Así quedó el local después de la explosión

Cuando el fuego fue controlado, las imágenes tomadas durante la mañana siguiente mostraron la dimensión del daño. El interior del comercio quedó completamente destruido y el sector tuvo que permanecer vallado mientras Bomberos y peritos ingresaban para realizar las primeras inspecciones.

El negocio era una rotisería que, según vecinos citados por La Nación, había abierto sus puertas aproximadamente una semana antes. Las fotografías tomadas después del incendio muestran graves daños materiales tanto en el interior como en el frente del establecimiento.

El comercio de avenida Centenario quedó seriamente dañado después de la explosión y el incendio. Durante la mañana comenzaron los peritajes para determinar qué provocó el estallido. Foto: Gentileza Fabián Marelli

El interior del local quedó destruido por la detonación y el posterior avance de las llamas. Bomberos y peritos trabajaron dentro del inmueble durante este lunes. Foto: Gentileza Fabián Marelli.

En el operativo participaron los cuarteles de Bomberos de Quilmes, Bernal, La Florida y San Francisco Solano, además del SAME, Defensa Civil, Policía y distintas áreas municipales. Las autoridades instalaron vallados, un cordón de seguridad y un corredor sanitario para permitir el ingreso y salida de ambulancias.

Un hombre continúa grave y con asistencia respiratoria

La situación más delicada es la de Nahuel Aguilar, de 32 años, quien permanece internado en el Hospital Zonal General de Agudos Dr. Isidoro Iriarte de Quilmes. El parte médico más reciente indicó que sufrió quemaduras en aproximadamente el 50% de su cuerpo, especialmente en torso, brazos y parte del rostro.

El paciente permanece en el sector de Shock Room con asistencia mecánica respiratoria, recibe cuidados intensivos y hasta este lunes no había presentado una evolución favorable. Su pronóstico continuaba siendo reservado.

La Nación había informado inicialmente, sobre la base de fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense, que las quemaduras podían alcanzar alrededor del 90% del cuerpo. Sin embargo, el posterior parte hospitalario difundido por Noticias Argentinas precisó una afectación del 50%, dato que surge directamente de la información médica más reciente.

Entre los demás afectados hubo una joven de 19 años con quemaduras en el rostro y heridas cortantes, su hermano con lesiones en una pierna, una mujer de 22 años lastimada por astillas de vidrio, una niña de alrededor de 11 años con un corte en el cuero cabelludo y una mujer de 73 años que fue derivada a una clínica. La mayoría de quienes presentaban lesiones menores recibió el alta con el correr de las horas.

Una celebración que terminó evacuada

Los festejos por el 154° aniversario de Ezpeleta habían comenzado durante la mañana y contemplaban actividades institucionales, feria de emprendedores, propuestas gastronómicas y espectáculos musicales con entrada libre y gratuita. El cierre estaba previsto con la presentación de Los Leales.

La explosión obligó a interrumpir esa programación y evacuar a las familias que todavía permanecían en la zona. Una vez extinguidas las llamas, el área quedó aislada para preservar el lugar y permitir que los investigadores comenzaran las pericias.

La Fiscalía N°22 continuará ahora con el análisis del comercio, las instalaciones de gas y los testimonios para determinar de manera definitiva qué ocurrió en los segundos previos al estallido.