Con un valor de lista que arranca en $41.990.000 , el Jeep Avenger se consolida en noviembre de 2026 como el modelo de entrada de gama más accesible de la marca estadounidense en la Argentina.

Producido en Brasil para toda la región, este SUV compacto representa el desembarco oficial de la automotriz en el competitivo segmento B con tecnología de hibridación liviana (Mild Hybrid o MHEV) y una oferta comercial estructurada en tres niveles de equipamiento.

Toda la familia del Avenger comparte exactamente la misma base mecánica. Está impulsado por el conocido motor naftero 1.0 turbo T200 de tres cilindros , capaz de entregar 120 caballos de fuerza y 200 Nm de torque, asistido por un sistema eléctrico auxiliar de 12 voltios que optimiza el consumo en ciudad y reduce las emisiones. La tracción es delantera y se combina únicamente con una transmisión automática de variador continuo ( CVT ) con siete marchas simuladas.

La escala de valores sugeridos al público en los concesionarios oficiales muestra una brecha de $5.620.000 entre la alternativa más económica y el tope de gama:

La versión Altitude ($41.990.000) funciona como puerta de entrada al universo Jeep sin resignar dotación de seguridad ni tecnología esencial. De serie incorpora seis airbags (frontales, laterales y de cortina), control de estabilidad y tracción, el característico selector de modos de manejo Selec-Terrain con opciones para distintos tipos de superficie, pantalla multimedia táctil de 10,25 pulgadas con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto, cámara de retroceso y sensores de estacionamiento traseros.

Por una diferencia de $2.670.000, el nivel intermedio Longitude ($44.660.000) eleva la apuesta en confort y presentación exterior. Suma llantas de aleación de 17 pulgadas, instrumental completamente digital de 10,25 pulgadas, tapizado mixto que combina tela y cuero ecológico, faros antiniebla con tecnología LED, sensores de estacionamiento delanteros, sensor de lluvia, monitoreo de presión de neumáticos, cargador inalámbrico para teléfonos celulares y las primeras asistencias activas a la conducción, entre las que sobresale el control de crucero adaptativo.

En lo más alto de la gama se ubica la variante Limited ($47.610.000), pensada para quienes buscan el máximo refinamiento disponible en el segmento chico. Agrega llantas de aleación de 18 pulgadas, tapizado íntegramente revestido en cuero, techo solar panorámico eléctrico, ópticas delanteras Matrix LED de iluminación adaptativa, sistema de cámaras con visión periférica de 360 grados, asistente de voz nativo integrado con inteligencia artificial (ChatGPT) y el paquete completo de asistencias a la conducción (ADAS de Nivel 2), incluyendo frenado autónomo de emergencia, mantenimiento activo de carril y alerta de punto ciego.

Financiación, garantía y rivales directos

Para facilitar el acceso en el mercado local, Stellantis acompaña la comercialización tradicional con herramientas financieras específicas: créditos prendarios a tasa 0% (con un tope de hasta $18.000.000 a pagar en 18 meses) y la posibilidad de suscribirse mediante plan de ahorro bajo la modalidad 80/20 en 84 cuotas, con una primera cuota promocional que ronda los $360.000. En todos los casos, la garantía oficial de fábrica es de 3 años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero.

Por dimensiones, propuesta mecánica y posicionamiento de precios, el Jeep Avenger compite de manera frontal contra otros SUV chicos equipados con caja automática en la Argentina, como el Volkswagen Tera, el Renault Kardian, el Fiat Pulse y el Honda WR-V.