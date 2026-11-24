El Gobierno nacional busca garantizar el financiamiento de la nueva Ley de Discapacidad a través del Presupuesto 2027 , en medio de las negociaciones políticas para conseguir los votos necesarios en el Congreso. La iniciativa contempla partidas específicas para sostener las pensiones, la atención médica y los programas destinados a las personas con discapacidad.

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La decisión llega después de que el Senado aprobara por unanimidad la Ley de Fortalecimiento Integral del Sistema de Discapacidad , una norma que reemplaza el esquema de emergencia por un régimen permanente de prestaciones y financiamiento. El nuevo marco también establece mecanismos de control de los recursos y un cronograma para regularizar las deudas con los prestadores.

Desde la oposición y las organizaciones que representan al sector habían advertido que la sanción de la ley no sería suficiente si los recursos necesarios no quedaban contemplados en el Presupuesto. Por eso, durante los últimos días, distintas entidades mantuvieron contactos con integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados para reclamar garantías concretas.

En las negociaciones legislativas, referentes de La Libertad Avanza aseguraron que el oficialismo cumplió con el compromiso de mantener las prestaciones. Según explicaron, eliminaron los artículos 36 a 41 del proyecto original, que contemplaban cambios en las pensiones no contributivas, la cobertura médica y las condiciones de acceso a los beneficios.

En su lugar, incorporaron una cláusula en el artículo 35 del proyecto de Presupuesto 2027 , dentro del capítulo de Jubilaciones y Pensiones, para establecer partidas específicas destinadas a financiar el sistema.

El esquema establece que las pensiones contempladas en la legislación vigente serán afrontadas por la jurisdicción 80 del Ministerio de Salud. En tanto, las pensiones no contributivas por invalidez laboral estarán incluidas en el servicio administrativo 310, programa 69.

La cobertura médica de los beneficiarios de pensiones no contributivas tendrá financiamiento a través del programa 70, mientras que las acciones de prevención y control de discapacidades estarán contempladas en el programa 71.

Uno de los puntos centrales es que el proyecto también prevé una alternativa para cubrir eventuales faltantes. Si los gastos superan los créditos disponibles, se podrán realizar compensaciones con partidas de la jurisdicción 91, correspondiente a las obligaciones a cargo del Tesoro.

Además, la Jefatura de Gabinete, encabezada por Diego Santilli, tendrá a su cargo las asignaciones y readecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar la continuidad inmediata de las prestaciones y los beneficios.

Qué establece la nueva Ley de Discapacidad

La normativa aprobada por el Senado introduce cambios en el sistema de protección y asistencia. Entre sus principales puntos, mantiene la pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% de una jubilación mínima, y permite compatibilizarla con un empleo registrado o el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

También conserva el nomenclador único de prestaciones, que tendrá una actualización automática vinculada a la movilidad jubilatoria y al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Otro aspecto relevante es la continuidad de la cobertura sanitaria para los titulares de pensiones no contributivas que no cuentan con obra social. La medida busca garantizar tratamientos, servicios especializados y la permanencia del programa Incluir Salud.

La ley, además, establece una coordinación entre la Secretaría Nacional de Discapacidad y el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS), con participación de las provincias en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.

Deudas con prestadores y controles sobre las pensiones

Otro de los puntos centrales de la nueva legislación está relacionado con las deudas acumuladas con los prestadores del sistema. La norma ordena al Poder Ejecutivo establecer un cronograma para regularizar las compensaciones pendientes y fija un plazo máximo de 30 días para reglamentar la ley.

También incorpora obligaciones de capacitación para el personal de las instituciones y los prestadores que forman parte del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.

En materia de transparencia, establece auditorías periódicas sobre las pensiones por discapacidad y obliga a publicar información sobre la ejecución presupuestaria, los aranceles y la cantidad de beneficiarios.

El objetivo es que los recursos destinados al sector tengan mecanismos de seguimiento y control, sin poner en riesgo la continuidad de las prestaciones.

El proyecto de Presupuesto 2027 será tratado por la Cámara de Diputados el miércoles 25 de noviembre. Allí se definirá si el oficialismo consigue los respaldos necesarios para avanzar con una iniciativa que incluye uno de los compromisos más sensibles de la negociación legislativa: garantizar los fondos para las personas con discapacidad.