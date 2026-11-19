El Gobierno nacional dispuso una ampliación del Presupuesto 2026 por aproximadamente $15,6 billones para afrontar los gastos de los últimos meses del año. La decisión, oficializada mediante el Decreto 1391/2026 y firmada por Javier Milei y todos los integrantes del Gabinete, modifica las partidas de distintas áreas del Estado y reduce en unos $7,5 billones el superávit fiscal que se esperaba alcanzar al cierre del ejercicio .

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La modificación representa un incremento nominal del 10,2% respecto del presupuesto vigente , que hasta ahora contemplaba créditos por unos $152,47 billones. La medida contempla refuerzos para prestaciones sociales, obligaciones financieras, salud y seguridad, además de una reducción de recursos en el área de Servicios Económicos.

La ampliación se produce en un escenario de diferencias entre las variables económicas previstas al momento de elaborar el presupuesto y la evolución efectiva de la economía. La pauta oficial había estimado una inflación anual cercana al 18%, mientras que la variación de precios proyectada para 2026 se ubica alrededor del 33%.

En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo argumentó que resulta necesario adecuar los créditos presupuestarios para garantizar la continuidad de las prestaciones esenciales y cumplir con los compromisos asumidos por la administración pública.

Según los considerandos, distintas jurisdicciones y organismos comunicaron que los fondos disponibles resultaban insuficientes frente al nivel de ejecución del gasto y solicitaron refuerzos para cubrir sus obligaciones.

Entre las prioridades mencionadas aparecen las prestaciones sociales, los servicios de salud, la seguridad pública y los compromisos financieros del Tesoro.

La modificación se instrumentó a través de las planillas anexas al decreto, que contienen 564 folios con el detalle de las partidas alcanzadas y las reasignaciones autorizadas.

Menos superávit: cómo cambian las cuentas fiscales

Uno de los principales efectos de la medida está relacionado con el resultado fiscal previsto para el cierre de 2026.

Los recursos corrientes y de capital aumentan aproximadamente $8,1 billones, una cifra inferior a los $15,6 billones de incremento autorizados para los gastos. Esa diferencia, cercana a los $7,5 billones, reduce el excedente que el Gobierno esperaba obtener.

De acuerdo con las estimaciones presupuestarias, el superávit originalmente proyectado rondaba los $26,4 billones y ahora quedaría en torno a los $18,9 billones.

La corrección se conoce después de que, al 16 de noviembre, el sector público registrara un resultado positivo estimado en unos $33,2 billones. Esto refleja que la ampliación de partidas tendrá impacto sobre las cuentas fiscales durante las últimas semanas del año.

PAMI y el pago de la deuda, entre los principales destinos

El mayor refuerzo presupuestario corresponde al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), que recibe cerca de $10 billones adicionales. El organismo, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, concentra una parte sustancial de los recursos incorporados mediante la modificación.

El segundo incremento más importante está destinado al Servicio de la Deuda Pública. La partida para el pago de intereses y comisiones recibe aproximadamente $3,9 billones adicionales, en respuesta a obligaciones financieras que superaron las previsiones originales.

También se contemplaron refuerzos para el sistema sanitario. El Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría, dependiente del Ministerio de Salud, obtiene cerca de $800.000 millones para financiar su funcionamiento.

En materia de seguridad, la Gendarmería Nacional recibe alrededor de $200.000 millones adicionales para el programa de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas.

Dónde aplicó los principales recortes

La reasignación de recursos también contempla reducciones en otras áreas del Estado. La finalidad Servicios Económicos registra una disminución de aproximadamente $2,3 billones, uno de los recortes más importantes incluidos en las planillas anexas.

De esta manera, el Gobierno traslada parte de los créditos presupuestarios hacia las prestaciones sociales, la atención sanitaria, la seguridad y el cumplimiento de compromisos financieros.

La ampliación no representa necesariamente un crecimiento equivalente del gasto en términos reales, ya que buena parte de los fondos adicionales responde a la actualización de partidas frente a una inflación superior a la contemplada inicialmente.

Sin embargo, la modificación tiene una consecuencia concreta sobre las cuentas públicas: el Gobierno utilizará una parte del superávit que esperaba conservar para financiar los mayores gastos del ejercicio. Aunque la proyección se redujo, el resultado fiscal estimado para diciembre continuaría siendo positivo, en torno a los $18,9 billones.