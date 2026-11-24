El Gobierno nacional oficializó este martes los cambios en la conducción del PAMI y confirmó la salida de sus dos máximas autoridades. La renovación quedó establecida mediante el Decreto 1412/2026 , publicado en el Boletín Oficial, que aceptó las renuncias de Esteban Ernesto Leguízamo y Carlos Blas Zamparolo, quienes se desempeñaban como director ejecutivo y subdirector ejecutivo, respectivamente.

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En sus reemplazos fueron designadas Verónica Gabriela Pérez , como nueva directora ejecutiva del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), y Elizabeth Ana Osterberg , quien ocupará la subdirección ejecutiva. Ambas funcionarias asumirán a partir del 23 de noviembre de 2026 , según lo establecido en la normativa firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones .

El recambio había sido anunciado el lunes por el Ministerio de Salud y quedó formalizado con la publicación del decreto. De esta manera, finalizó la gestión de Leguízamo y Zamparolo, quienes habían llegado a la conducción del organismo el 21 de diciembre de 2023 .

Verónica Gabriela Pérez es abogada y escribana y cuenta con experiencia dentro de la estructura del PAMI. Antes de su designación, se había desempeñado como directora de la Unidad de Gestión Local (UGL) VIII de San Martín, en la provincia de Buenos Aires.

Además, durante septiembre de 2026 había asumido como coordinadora ejecutiva del organismo , en reemplazo de Juan Cruz Montero. Su llegada a ese puesto había marcado un cambio dentro de la estructura de conducción de la obra social.

Por su parte, Elizabeth Ana Osterberg fue designada como subdirectora ejecutiva. Su nombramiento completa la nueva conducción del instituto, que depende del Ministerio de Salud de la Nación.

Desde la cartera sanitaria señalaron que comienza una nueva etapa orientada a modernizar el organismo, optimizar los recursos y mejorar la calidad de las prestaciones destinadas a jubilados y pensionados de todo el país.

El cambio de conducción en medio de la crisis del PAMI

La renovación de autoridades se produce en un contexto complejo para la principal obra social de los jubilados y pensionados de Argentina, que cuenta con casi seis millones de afiliados.

Durante 2026, el organismo atravesó dificultades financieras, demoras en las transferencias de fondos y acumulación de deudas con clínicas, sanatorios y otros prestadores de servicios de salud. A esto se sumaron reclamos de profesionales médicos por honorarios atrasados y aranceles considerados insuficientes, una situación que provocó interrupciones y complicaciones en la atención en distintas regiones del país.

El escenario también estuvo atravesado por tensiones internas en la conducción. En septiembre, Leguízamo y Zamparolo habían manifestado su malestar ante la intervención de funcionarios vinculados al asesor presidencial Santiago Caputo en decisiones estratégicas del organismo.

La llegada de Pérez, quien ya había ocupado un cargo de coordinación dentro del PAMI, fue interpretada como un avance de ese sector en la estructura de conducción.

Con el recambio, el Gobierno busca profundizar la eficiencia administrativa, simplificar los procedimientos y fortalecer los mecanismos de control. El desafío de las nuevas autoridades será garantizar que los recursos disponibles se traduzcan en mejores servicios y prestaciones para los afiliados.