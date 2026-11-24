La también conocida como "pica-pica" es un ave muy particular.

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Con su inconfundible plumaje blanco y negro de reflejos metálicos y una cola larga que actúa como timón, la urraca común (Pica pica) es una de las aves más fascinantes y astutas del planeta.

Aunque su nombre es muy familiar en Cuyo, en Argentina suele generar una confusión frecuente: la verdadera urraca común es nativa de Eurasia y no habita en nuestro territorio, donde llamamos popularmente "urraca" a otra especie autóctona muy distinta.

Características físicas y comportamiento de la urraca común Originaria de Europa y Asia, la urraca común pertenece a la familia de los córvidos, el mismo grupo taxonómico de los cuervos y arrendajos, reconocidos mundialmente por su altísimo desarrollo cerebral.

Mide entre 40 y 51 centímetros de longitud —de los cuales más de la mitad corresponden a su característica cola escalonada— y pesa alrededor de 200 a 250 gramos. A simple vista parece estrictamente bicolor, pero bajo la luz del sol sus plumas negras revelan intensos destellos iridiscentes de color azul, verde y púrpura.

Es un ave omnívora, sumamente adaptable y oportunista. Su dieta incluye desde insectos, larvas y pequeños roedores hasta frutas, semillas y huevos de otras aves. Gracias a esta versatilidad, prospera tanto en campos abiertos y bosques como en parques urbanos y ciudades.