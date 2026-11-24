Con su inconfundible plumaje blanco y negro de reflejos metálicos y una cola larga que actúa como timón, la urraca común (Pica pica) es una de las aves más fascinantes y astutas del planeta.
La también conocida como "pica-pica" es un ave muy particular.
Con su inconfundible plumaje blanco y negro de reflejos metálicos y una cola larga que actúa como timón, la urraca común (Pica pica) es una de las aves más fascinantes y astutas del planeta.
Aunque su nombre es muy familiar en Cuyo, en Argentina suele generar una confusión frecuente: la verdadera urraca común es nativa de Eurasia y no habita en nuestro territorio, donde llamamos popularmente "urraca" a otra especie autóctona muy distinta.
Originaria de Europa y Asia, la urraca común pertenece a la familia de los córvidos, el mismo grupo taxonómico de los cuervos y arrendajos, reconocidos mundialmente por su altísimo desarrollo cerebral.
Mide entre 40 y 51 centímetros de longitud —de los cuales más de la mitad corresponden a su característica cola escalonada— y pesa alrededor de 200 a 250 gramos. A simple vista parece estrictamente bicolor, pero bajo la luz del sol sus plumas negras revelan intensos destellos iridiscentes de color azul, verde y púrpura.
Es un ave omnívora, sumamente adaptable y oportunista. Su dieta incluye desde insectos, larvas y pequeños roedores hasta frutas, semillas y huevos de otras aves. Gracias a esta versatilidad, prospera tanto en campos abiertos y bosques como en parques urbanos y ciudades.
Más allá de su llamativo aspecto, la urraca común es objeto de estudio constante para la ciencia debido a sus extraordinarias capacidades cognitivas:
Autorreconocimiento en el espejo: Fue la primera especie no mamífera en superar la famosa "prueba del espejo". En experimentos científicos, al colocarles una marca de color en el cuello visible solo mediante un reflejo, las urracas intentaron quitársela con sus patas, demostrando tener conciencia de sí mismas, una cualidad reservada hasta entonces a humanos, grandes simios, delfines y elefantes.
Memoria espacial y planificación: Suelen esconder alimento en distintos puntos del territorio y recuerdan con precisión qué guardaron, dónde lo hicieron y cuánto tiempo pasó para evitar que se eche a perder.
El mito de los objetos brillantes: Durante siglos se creyó que las urracas robaban joyas y monedas atraídas por el brillo. Sin embargo, investigaciones de la Universidad de Exeter demostraron lo contrario: estas aves sienten neofobia (miedo o cautela ante objetos nuevos y desconocidos) y suelen evitar elementos metálicos extraños.
En San Juan y gran parte de Argentina es habitual escuchar hablar de las "urracas" en fincas, plazas y zonas semiáridas. Sin embargo, el ave que vemos localmente no es la Pica pica europea, sino el pirincho (Guira guira), también llamado popularmente urraca argentina.
A diferencia de la urraca común, el pirincho pertenece a la familia de los cucúlidos, tiene un plumaje desaliñado de tonos marrones, crema y beige, un copete erizado en la cabeza, pico anaranjado y emite un canto muy ruidoso y característico. Además, es sumamente gregario: suele desplazarse en bandadas familiares que comparten el cuidado de los nidos comunales, siendo un aliado clave para el agro sanjuanino por su gran consumo de langostas, orugas y otros insectos perjudiciales para los cultivos.