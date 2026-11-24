El Ministerio de Salud de Córdoba confirmó los primeros dos casos importados de dengue de la temporada . Se trata de un hombre de 48 años y una mujer de 29 que habían viajado a República Dominicana y México, respectivamente, antes de comenzar con síntomas compatibles con la enfermedad.

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Los dos pacientes permanecieron algunas horas bajo observación médica, fueron dados de alta y evolucionan favorablemente . Los diagnósticos fueron confirmados por el Laboratorio Central de la Provincia entre el 6 y el 9 de noviembre y, tras conocerse los resultados, se activaron los operativos de bloqueo previstos para reducir el riesgo de propagación.

Uno de los casos fue atendido en Córdoba capital y el otro en Jesús María. Hasta el momento, los contagios confirmados cuentan con antecedentes de viaje al exterior y no se informó circulación autóctona vinculada con estos episodios , aunque las autoridades sanitarias mantienen activa la vigilancia ante la llegada de los meses de mayor actividad del mosquito.

La confirmación de los casos se produce mientras los monitoreos realizados en Córdoba muestran un incremento progresivo de la población del Aedes aegypti , el mosquito que transmite dengue, chikungunya y zika. La vigilancia incluye sensores instalados en 100 viviendas de la capital provincial para seguir su actividad reproductiva, además de relevamientos de larvas en diferentes localidades.

Los estudios detectaron una mayor presencia de larvas especialmente en floreros, botellas y baldes , recipientes capaces de acumular pequeñas cantidades de agua. Por este motivo, Salud insistió en que una de las principales herramientas para reducir el riesgo de transmisión continúa siendo eliminar posibles criaderos dentro de las viviendas y sus alrededores.

Entre las recomendaciones se encuentran descartar recipientes en desuso que acumulen agua, mantener patios y jardines limpios, cepillar diariamente los bebederos de animales, limpiar canaletas y desagües y mantener tapados o boca abajo aquellos objetos que no puedan eliminarse. También se aconseja utilizar repelente, ropa que cubra brazos y piernas y telas mosquiteras en cochecitos y cunas.

Cuáles son los síntomas y cuándo consultar

Las autoridades sanitarias indicaron que ante la aparición de fiebre, malestar general, dolor muscular o articular, con o sin erupciones en la piel, se debe evitar la automedicación y concurrir al centro de salud más cercano. Si la persona realizó recientemente un viaje fuera de la provincia, ese antecedente debe ser informado durante la consulta.

La detección temprana no solo permite iniciar el seguimiento del paciente, sino también activar rápidamente los procedimientos epidemiológicos destinados a evitar nuevos contagios. En los dos casos confirmados esta semana, los equipos sanitarios desplegaron las correspondientes medidas de bloqueo después de recibir los resultados positivos del Laboratorio Central.

Continúa la vacunación contra el dengue

Córdoba mantiene además activa su campaña de vacunación destinada a personas de 15 a 59 años que viven en 13 departamentos priorizados: Capital, Colón, General San Martín, Marcos Juárez, Punilla, Río Cuarto, Río Segundo, San Alberto, San Javier, San Justo, Santa María, Tercero Arriba y Unión.

El esquema consta de dos dosis y no es necesario haber tenido previamente dengue para acceder a la vacuna. Las aplicaciones se encuentran disponibles en hospitales provinciales de cabecera y en diferentes centros de salud municipales, mientras continúan las acciones de vigilancia epidemiológica y monitoreo del mosquito de cara al verano.