La denuncia por presunto lavado de activos contra Federico Beligoy , director nacional de Arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA), sumó un nuevo capítulo. El legislador porteño de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso amplió este martes la presentación judicial luego de que se conociera que el dirigente arbitral también habría adquirido una propiedad en un exclusivo barrio privado de la provincia de Buenos Aires.

Más de $420 millones de la AFA a Beligoy: pagos en efectivo, asesorías y seminarios bajo la lupa

Denuncian al jefe de los árbitros Federico Beligoy por presunto lavado de dinero y evasión

La nueva presentación fue realizada ante el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas e incorpora información sobre una vivienda ubicada en Saint Thomas Sur, en Esteban Echeverría . Según documentación del Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense y de la Agencia de Recaudación provincial (ARBA), el inmueble figura a nombre de Beligoy desde febrero de 2023.

La propiedad cuenta con 339 metros cuadrados construidos sobre un terreno de 856 metros cuadrados . Si bien su valuación fiscal es de poco más de $6,5 millones, las estimaciones del mercado inmobiliario ubican su valor entre 700.000 y 900.000 dólares .

En el escrito, Del Gaiso sostuvo que la magnitud y la sucesión de las adquisiciones patrimoniales atribuidas a Beligoy no se corresponderían, en principio, con los ingresos que podrían justificarse por sus actividades conocidas. Por eso, solicitó investigar el origen de los fondos utilizados para concretar las operaciones y determinar si existieron maniobras destinadas a darles apariencia de legalidad.

La casa en Saint Thomas Sur se suma a otros inmuebles que ya habían sido mencionados en la denuncia inicial. Entre ellos aparece un departamento de 380 metros cuadrados en Villa Devoto , Ciudad de Buenos Aires, por el que Beligoy habría declarado un pago de 490.000 dólares . Según las estimaciones inmobiliarias citadas en las publicaciones periodísticas, su valor de mercado superaría los 900.000 dólares.

También se incorporaron referencias a dos departamentos en La Plata, adquiridos en mayo de 2024 por un total de 261.490 dólares. Los inmuebles formaban parte de un emprendimiento inmobiliario que quedó inconcluso y que está relacionado con una desarrolladora investigada por presuntas estafas, administración fraudulenta y asociación ilícita.

A ese patrimonio se sumarían dos vehículos: una Toyota SW4 modelo 2023, valuada en alrededor de 50.000 dólares y registrada a nombre de Beligoy, y una Jeep Compass modelo 2025, que figura a nombre de su esposa y cuyo valor estimado ronda los 35.000 dólares.

Los pagos de la AFA y el origen de los fondos

La denuncia original también había puesto el foco en los más de $420 millones que Beligoy habría recibido de la AFA desde 2020, según documentación contable citada en investigaciones periodísticas.

Los registros mencionados muestran dos etapas de pagos. La primera, entre noviembre de 2020 y abril de 2022, incluyó entregas en efectivo que, actualizadas por inflación, superarían los $300 millones. Luego aparecen transferencias bancarias realizadas entre agosto de 2024 y marzo de 2025, bajo conceptos como asesoramiento y seminarios, por un monto actualizado superior a los $120 millones.

El legislador pidió que la Justicia analice si existe correspondencia entre esos ingresos, las actividades conocidas del dirigente y las adquisiciones patrimoniales que fueron incorporadas a la presentación.

Además, la denuncia incluyó referencias a Beshoes S.A., una sociedad vinculada a Beligoy que habría recibido autorizaciones para importar calzado desde Brasil mediante el sistema SIRA, durante la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía.

Una disputa judicial por la competencia

La investigación también atraviesa una discusión sobre qué fuero debe intervenir. El fiscal federal Guillermo Marijuán consideró que la causa debe tramitar en los tribunales de Comodoro Py, mientras que el juez Rafecas deberá resolver la cuestión de competencia.

El planteo se da en medio de otras investigaciones vinculadas a dirigentes de la AFA, entre ellas la causa por la compra de una quinta en Pilar valuada en 17 millones de dólares, atribuida al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

Por el momento, las presentaciones contienen sospechas que deberán ser investigadas y no implican una condena ni determinan la responsabilidad penal de Beligoy. El objetivo de la ampliación es que la Justicia examine las nuevas operaciones patrimoniales y establezca si existe alguna irregularidad en el origen de los fondos.