En medio del impacto climático que provoca el fenómeno de El Niño en toda la región, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó su sistema de advertencias tempranas para este martes 24 de noviembre de 2026 y puso bajo alerta meteorológica a trece provincias argentinas .

El reporte oficial combina avisos de nivel naranja y amarillo por tormentas severas en el norte y el Litoral, junto con advertencias amarillas por vientos intensos en la Patagonia y la costa atlántica bonaerense.

El núcleo principal de inestabilidad se concentra sobre el norte argentino, donde las condiciones asociadas a El Niño favorecen el desarrollo de celdas convectivas de rápida evolución. Para este martes, el organismo meteorológico mantiene alerta naranja por tormentas en Misiones , Corrientes , el este de Chaco y el este de Formosa .

En estas jurisdicciones se prevén fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad y los bienes, con abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Los acumulados de precipitación oscilarán entre los 70 y 100 milímetros , con posibilidad de ser superados de forma puntual.

En paralelo, rige alerta amarilla por tormentas para el resto del territorio de Chaco y Formosa , además de sectores del este de Salta , el este de Jujuy , el norte y este de Santiago del Estero y el norte de Santa Fe . Allí se estiman lluvias acumuladas de entre 30 y 70 milímetros, acompañadas de ráfagas intensas y descargas eléctricas frecuentes a lo largo de distintas franjas horarias de la jornada.

La situación hídrica agrega preocupación en el Litoral: debido a las copiosas lluvias registradas en las últimas semanas en la cuenca superior, alrededor de 4.000 personas permanecen evacuadas entre Corrientes y Chaco por la crecida del río Paraná, cuyo nivel en el puerto de Santa Fe se ubica en 5,80 metros, diez centímetros por encima de la marca de evacuación.

Vientos fuertes en el sur y la costa bonaerense

Por otro lado, el SMN emitió una alerta amarilla por vientos intensos que abarca a cinco jurisdicciones del sur y centro-este del país: Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, el sur de Río Negro y distintos sectores de la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires. En estas regiones se esperan vientos sostenidos del sector oeste y sudoeste con velocidades de entre 45 y 65 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían superar localmente los 85 kilómetros por hora.

Recomendaciones oficiales

Ante la vigencia de los avisos de nivel naranja y amarillo, Protección Civil y el SMN recomiendan a la población de las provincias afectadas permanecer en construcciones cerradas, evitar actividades al aire libre, no refugiarse debajo de árboles ni postes de electricidad, asegurar objetos que puedan volarse, limpiar desagües y abstenerse de circular por calles anegadas o zonas inundables.