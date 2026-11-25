El crimen de Nora Dalmasso vuelve a ocupar el centro de la escena al cumplirse 20 años de su asesinato. Esta vez, una declaración de su hijo, Facundo Macarrón , volvió a sacudir una investigación que atravesó dos décadas de sospechas, acusaciones, errores judiciales y cambios de hipótesis. Sin rodeos, Facundo apuntó contra Roberto Bárzola , el trabajador cuyo perfil genético coincidió con rastros encontrados en la escena: “Fue quien violó y asesinó a mi mamá”.

La declaración se conoce en un momento clave del expediente. El fiscal Pablo Jávega busca que Bárzola sea llevado a juicio, pero la defensa sostiene que la acción penal está prescripta. La definición está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y podría determinar si finalmente se realiza un debate oral o si el acusado queda definitivamente desvinculado de la causa.

El asesinato de Nora ocurrió el 25 de noviembre de 2006 , en su vivienda del barrio privado Villa Golf, en Río Cuarto. La mujer tenía 51 años y fue encontrada sin vida en su habitación. Desde entonces, el caso se convirtió en uno de los expedientes policiales más resonantes de la Argentina.

En una entrevista con Infobae, Facundo recordó que tenía apenas 19 años cuando recibió la noticia del asesinato de su madre . Dos décadas después, aseguró que la familia tiene una convicción respaldada por los resultados de los estudios genéticos.

“Nosotros estamos convencidos de que Bárzola fue quien violó y asesinó a mi mamá. No hablamos de una sospecha construida sobre prejuicios o especulaciones, como lamentablemente ocurrió durante años con nuestra familia y con otras personas, sino de los resultados de una investigación que encontró una doble vinculación genética que consideramos contundente”, expresó.

Sin embargo, aclaró que esas pruebas deben poder discutirse en un juicio para que se determine judicialmente la responsabilidad del acusado.

El hijo de Nora también manifestó su indignación porque Bárzola continúa en libertad y todavía no está definido si podrá ser juzgado. “Lo más difícil de aceptar es que, después de todo lo que pasó, el hombre señalado por las pruebas sigue libre y todavía no sabemos si vamos a poder llevarlo a juicio”, sostuvo.

Facundo cuestionó especialmente el tiempo que demandó la investigación y consideró que la Justicia concentró durante años sus esfuerzos en investigar a integrantes de su propia familia, mientras el actual sospechoso no era señalado.

El ADN que puso a Bárzola en el centro de la causa

El giro más importante del expediente llegó después de que Marcelo Macarrón fuera absuelto en 2022. El fiscal Pablo Jávega asumió la investigación y ordenó revisar las pruebas genéticas recolectadas en la escena del crimen.

El equipo elaboró una lista de aproximadamente 200 personas para cotejar sus perfiles genéticos con dos rastros fundamentales: el ADN encontrado en el cinturón de la bata utilizado para asfixiar a Nora y un vello púbico hallado en el cuerpo de la víctima.

Bárzola, quien había trabajado como parquetista en la vivienda durante los días previos al asesinato, fue sometido a los estudios. Los resultados establecieron una coincidencia genética con ambos rastros.

Además, al revisar sus declaraciones anteriores, los investigadores advirtieron que el hombre había reconocido que estuvo en la casa de Nora durante la mañana del crimen.

Con esos elementos, el fiscal lo imputó y solicitó que sea llevado a juicio oral. La acusación sostiene que fue el autor del abuso sexual y el homicidio de la mujer.

Roberto Bárzola, principal acusado.

La destitución de los fiscales y el reclamo de la familia

Otro de los momentos importantes para los Macarrón ocurrió en mayo de 2026, cuando fueron destituidos los tres fiscales que estuvieron a cargo de la investigación durante sus primeros 15 años: Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro.

Facundo consideró que la decisión representó un reconocimiento institucional de las irregularidades que atravesaron el expediente, aunque remarcó que no repara el daño sufrido por su familia.

“Los fiscales fueron destituidos, pero mi mamá sigue sin justicia y el hombre señalado por las pruebas sigue libre como si nada”, manifestó.

También cuestionó que durante años la investigación haya puesto el foco en la vida privada de Nora y no en encontrar a su asesino. Para él, es necesario cambiar la mirada sobre el caso y dejar de exponer aspectos personales de las víctimas.

“Tuvimos más titulares sobre la vida privada de mi mamá que sobre el nombre de quien está acusado de violarla y asesinarla”, reflexionó.

Por qué el crimen todavía podría llegar a juicio

La principal dificultad para que Bárzola enfrente un debate oral es la prescripción de la acción penal. La defensa sostiene que transcurrió el plazo legal para investigar el homicidio y solicitó que la causa se cierre definitivamente.

En octubre de 2025, la Cámara Criminal, Correccional y de Acusación de Segunda Nominación de Río Cuarto hizo lugar al planteo y dictó el sobreseimiento del parquetista.

Sin embargo, el fiscal Jávega apeló la resolución. Su argumento es que durante aproximadamente 12 años la familia estuvo impedida de ejercer plenamente sus derechos como querellante, debido a que primero Facundo y después Marcelo Macarrón fueron investigados por el asesinato.

La Fiscalía considera que esos períodos no deberían computarse para determinar la prescripción, ya que los familiares tuvieron que concentrarse en defenderse de las acusaciones en lugar de impulsar la investigación.

Ahora, la decisión está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que deberá resolver si corresponde habilitar un juicio oral contra Bárzola, realizar un juicio por la verdad o mantener firme el sobreseimiento.

A 20 años del asesinato, Facundo Macarrón mantiene la esperanza de que el expediente no termine impune. “No puede ser que la Justicia tarde veinte años en encontrar al sospechoso y que, cuando finalmente lo encuentra, el paso del tiempo termine convirtiéndose en su mejor defensa”, afirmó.

La familia sigue esperando una respuesta judicial por el crimen de Nora Dalmasso, mientras una de las investigaciones más resonantes de la historia criminal argentina se acerca a una definición que podría marcar su desenlace.