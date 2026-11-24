El Gobierno amplió la red de medios de pago habilitados dentro del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplaza al antiguo Programa Hogar.

El Gobierno nacional incorporó a Mercado Pago, AppYPF y Naranja X dentro de los medios de pago habilitados para acceder al reintegro por la compra de garrafas de gas, en el marco del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). A partir de esta ampliación, los beneficiarios inscriptos podrán recibir una bonificación de $9.593 por unidad al abonar directamente a través de estas billeteras virtuales.

La medida apunta a facilitar el acceso al descuento y agilizar la acreditación del dinero para los hogares de todo el país que dependen del gas envasado.

La incorporación de estas plataformas no bancarias expande una red en la que ya operaban el Banco Nación y MODO (administrado por Play Digital SA). Para formalizar el acuerdo, el Ejecutivo firmó un acta complementaria al convenio vigente con la Secretaría de Energía, instancia en la que Mercado Pago y AppYPF rubricaron sus cartas de adhesión, sumándose también Naranja X al listado oficial de canales habilitados.

Montos y topes según la época del año El programa —que funciona desde mayo de 2026 en reemplazo del histórico Programa Hogar— establece una devolución fija de $9.593 por garrafa, pero aplica cupos máximos mensuales de acuerdo con la demanda estacional:

Período invernal: Se cubre un máximo de hasta dos garrafas por mes .

Resto del año: El límite se reduce a una garrafa por mes. Requisitos y cómo anotarse en el ReSEF Para obtener el reintegro al pagar con cualquiera de las billeteras habilitadas, el grupo familiar debe estar debidamente empadronado en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).