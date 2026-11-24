El Gobierno nacional incorporó a Mercado Pago, AppYPF y Naranja X dentro de los medios de pago habilitados para acceder al reintegro por la compra de garrafas de gas, en el marco del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). A partir de esta ampliación, los beneficiarios inscriptos podrán recibir una bonificación de $9.593 por unidad al abonar directamente a través de estas billeteras virtuales.
La medida apunta a facilitar el acceso al descuento y agilizar la acreditación del dinero para los hogares de todo el país que dependen del gas envasado.
La incorporación de estas plataformas no bancarias expande una red en la que ya operaban el Banco Nación y MODO (administrado por Play Digital SA). Para formalizar el acuerdo, el Ejecutivo firmó un acta complementaria al convenio vigente con la Secretaría de Energía, instancia en la que Mercado Pago y AppYPF rubricaron sus cartas de adhesión, sumándose también Naranja X al listado oficial de canales habilitados.
Montos y topes según la época del año
El programa —que funciona desde mayo de 2026 en reemplazo del histórico Programa Hogar— establece una devolución fija de $9.593 por garrafa, pero aplica cupos máximos mensuales de acuerdo con la demanda estacional:
Requisitos y cómo anotarse en el ReSEF
Para obtener el reintegro al pagar con cualquiera de las billeteras habilitadas, el grupo familiar debe estar debidamente empadronado en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).
Están habilitados para solicitar el beneficio los hogares que cumplan con alguna de las siguientes condiciones:
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Contar con ingresos netos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) correspondientes a un hogar tipo 2, según la medición del INDEC.
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Tener al menos un integrante titular de un Certificado de Vivienda emitido por el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
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Contar en el hogar con un titular de una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
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Tener un integrante que posea el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
El trámite de inscripción se realiza de manera gratuita y digital a través del sitio oficial subsidios-energia.argentina.gob.ar o ingresando desde la aplicación Mi Argentina.
Finalmente, desde el Gobierno recordaron que rige una incompatibilidad estricta: el reintegro para gas envasado no puede acumularse con el subsidio al gas por redes. De este modo, los usuarios que ya reciben bonificaciones en la tarifa de gas natural quedan automáticamente excluidos de esta asistencia.