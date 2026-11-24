En un gesto cargado de emoción, identidad y simbolismo, integrantes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata viajaron al archipiélago y dejaron en el Cementerio de Darwin una camiseta de la Selección argentina firmada por Lionel Messi , junto a una réplica de la bandera exhibida por el plantel nacional tras la victoria mundialista frente a Inglaterra, como tributo a los soldados caídos en la guerra de 1982.

A través de sus redes sociales, la entidad difundió las imágenes del momento vivido en el predio donde descansan los combatientes argentinos y agradeció al cuerpo técnico y a los colaboradores de la Albiceleste por hacer posible la iniciativa. En particular, destacaron el rol del preparador físico Luis Martín y de los trabajadores del área de utilería, quienes gestionaron la preparación y el envío de la indumentaria.

“Agradecemos a la Selección argentina por enviarnos la camiseta réplica de la que usó Lionel Messi contra Inglaterra, firmada por él. La ofrendamos a nuestros compañeros caídos en el cementerio de Darwin”, expresaron desde el CECIM junto a un video que rápidamente generó repercusión.

Además de la casaca autografiada por el capitán argentino, los veteranos trasladaron hasta las islas una réplica de la bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” , el mismo emblema que los futbolistas levantaron durante los festejos en el estadio tras imponerse 2 a 1 ante Inglaterra en el Mundial.

Ernesto Alonso , excombatiente y referente histórico del CECIM La Plata, fue el encargado de ponerle palabras al homenaje y trazó un paralelo directo entre la gesta deportiva reciente y la ocurrida cuatro décadas atrás en México.

“En este lugar tan emblemático para los excombatientes, como es el Cementerio de Darwin, donde descansan los únicos héroes de guerra, que son nuestros compañeros caídos, queremos brindarles un sentido homenaje a la Selección argentina por el triunfo 2 a 1 ante Inglaterra, que nos llenó una vez más de orgullo, como lo hizo la Selección de Maradona en 1986”, sostuvo Alonso.

“Se ganaron nuestro corazón”

Visiblemente conmovido, el dirigente resaltó el valor sentimental de poder llevar ambos recuerdos deportivos frente a las cruces blancas de sus compañeros de trinchera: “Nos enorgullece mucho tener esta remera acá con nosotros y mostrársela a nuestros compañeros. Así como nos enorgullece enormemente este trapo, que le dijo al mundo, en ese estadio, que las Malvinas fueron, son y serán siempre argentinas”.

Por último, Alonso dedicó un mensaje directo a los jugadores del seleccionado nacional por haberse animado a mostrar la bandera en medio de una competencia internacional: “Muchachos, la verdad es que con ese gesto se ganaron nuestro corazón y el de los argentinos. Se lo demostraron al mundo con una acción política como no hubo en décadas. De verdad fue un acto increíblemente valiente que desafió a todos, a todo el poder”.