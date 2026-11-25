La violencia de género sigue mostrando cifras alarmantes en Argentina. En el último año se registraron 251 femicidios , mientras que casi 9 de cada 10 mujeres atravesaron alguna situación de violencia o discriminación de género . Los datos se conocieron este miércoles 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer , y reflejan una problemática que continúa atravesando distintos ámbitos de la sociedad.

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El relevamiento fue realizado por el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano” , perteneciente a la asociación civil La Casa del Encuentro. El período analizado comprende desde el 25 de noviembre de 2025 hasta el 22 de noviembre de 2026. Además de los femicidios, el informe contabilizó 11 transfemicidios y 30 femicidios vinculados de varones adultos y niños .

Una de las consecuencias más dolorosas de estos crímenes es la cantidad de familias afectadas: 332 hijos e hijas quedaron sin sus madres , de los cuales 189 son menores de edad.

El informe también expuso datos que permiten dimensionar las circunstancias en las que ocurrieron los asesinatos y las señales de alerta que, en muchos casos, no lograron evitar los desenlaces fatales.

De las víctimas registradas, 31 habían denunciado previamente a sus agresores y en 16 de esos casos existían medidas cautelares vigentes. Además, 12 de los perpetradores pertenecían o habían pertenecido a fuerzas de seguridad, mientras que 45 se suicidaron después de cometer el crimen .

En cuanto al vínculo entre las víctimas y los agresores, la mayoría de los casos involucró a personas del entorno cercano. El relevamiento identificó:

112 femicidios cometidos por parejas.

35 casos en los que los agresores eran exparejas.

34 asesinatos perpetrados por conocidos o vecinos.

17 casos cometidos por otros familiares.

15 femicidios en los que los responsables fueron hijos o hijastros.

8 casos cuyos autores fueron padres o padrastros.

En otros 41 femicidios no se identificó un vínculo aparente entre la víctima y el agresor.

Los espacios cotidianos también aparecen como escenarios frecuentes de los crímenes. 87 mujeres fueron asesinadas en viviendas compartidas con sus agresores y otras 80 en sus propias casas. También se contabilizaron 21 casos en la vía pública.

Respecto de los métodos utilizados, las armas de fuego encabezaron el registro, con 74 casos, seguidas por los ataques con armas blancas, que sumaron 60. También hubo 38 asesinatos mediante golpizas, 18 estrangulamientos, 16 casos de mujeres ahorcadas y 12 asfixias. En otros 11 hechos, las víctimas fueron quemadas.

Buenos Aires concentró la mayor cantidad de casos

La distribución territorial mostró diferencias importantes entre las provincias. Buenos Aires encabezó el listado con 86 femicidios, seguida por Santa Fe, con 42; Salta, con 17; Córdoba, con 16; Tucumán, con 15, y Santiago del Estero, con 13.

Sin embargo, al analizar la cantidad de crímenes en relación con la población femenina, el escenario cambia. Santiago del Estero registró la tasa más alta, con 1,23 femicidios cada 100.000 mujeres. Le siguieron Santa Fe y Salta, ambas con 1,18; Santa Cruz, con 0,89, y Tucumán, con 0,87.

En cuanto a las edades, el grupo más afectado fue el de mujeres de entre 31 y 50 años, con 120 víctimas. Otras 65 tenían entre 19 y 30 años y 37 estaban en la franja de 51 a 65. El relevamiento también incluyó tres bebés de hasta un año, seis niñas de entre 2 y 12 años y 12 adolescentes de entre 13 y 18.

Casi el 70% sufrió violencia de género digital

La violencia contra las mujeres no se limita a las agresiones físicas. También se manifiesta en los entornos digitales, donde el acoso, las amenazas, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y la vigilancia a través de redes sociales generan consecuencias concretas.

Una investigación de GENTIC (Asociación Civil Género y TIC), titulada Huellas invisibles: Estado de situación de la violencia de género digital en Argentina, encuestó a 1.102 mujeres de entre 18 y 55 años de distintas regiones del país.

El estudio reveló que el 69% sufrió violencia de género digital en primera persona. Entre las modalidades identificadas aparecen la suplantación de identidad, la publicación de datos personales sin autorización, el cibercontrol y los montajes realizados mediante inteligencia artificial.

Uno de los datos más preocupantes es que el 91% de las mujeres que atravesaron estas situaciones no realizó una consulta ni una denuncia formal. Entre los motivos, un 30% consideró que lo ocurrido no era denunciable, un 18% dijo haber resuelto el problema por su cuenta y un 12% manifestó temor a sufrir represalias.

Además, dos de cada tres mujeres no tuvieron una red de apoyo o contaron con un acompañamiento insuficiente.

En Argentina, la Ley Olimpia (27.736), sancionada en 2023, incorporó la violencia digital o telemática a la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres. Sin embargo, el informe advierte que todavía existen dificultades en la respuesta institucional.

El 88% de las mujeres atravesó situaciones de violencia

Otro dato que expone la dimensión del problema surge del Índice de Concientización sobre la Violencia contra las Mujeres 2026, elaborado por Fundación Instituto Natura, Avon y Quiddity.

La investigación determinó que el 88% de las mujeres atravesó situaciones de violencia o discriminación de género. Sin embargo, cuando se les preguntó espontáneamente si habían vivido alguna experiencia de ese tipo, solamente el 53% lo reconoció.

La diferencia refleja que muchas conductas naturalizadas todavía no son identificadas como formas de violencia. El estudio también mostró una brecha en los niveles de concientización: el 41,3% de las mujeres alcanzó un nivel alto, frente al 20,9% de los varones.

En cuanto a los recursos de asistencia, apenas el 18% mencionó espontáneamente la Línea 144 y el 23% identificó a las Comisarías de la Mujer.

La violencia de género, una problemática mundial

El escenario también es preocupante a escala internacional. Un informe de ONU Mujeres y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) advirtió que durante 2025 alrededor de 47.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas o familiares.

En total, se estimaron unos 78.000 femicidios en el mundo durante ese año. El 60% fue cometido por una pareja o un integrante de la familia, lo que equivale a cinco mujeres o niñas asesinadas cada hora.

En el marco de una nueva jornada internacional de concientización, los organismos insistieron en la necesidad de fortalecer la prevención, garantizar protección a las sobrevivientes y evitar que las señales de alerta sean ignoradas.

Las cifras difundidas este 25 de noviembre vuelven a poner en evidencia que la violencia de género no comienza ni termina con un femicidio. Las denuncias que no reciben respuestas, las agresiones naturalizadas y la falta de redes de contención forman parte de una problemática que exige respuestas concretas del Estado y de toda la sociedad.