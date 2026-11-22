Con goles de Mateo Machuca y Simón Escobar, el equipo de Diego Placente aguantó el descuento de los africanos y, con un 2-1, logró su primer triunfo en el Mundial.

Después de un encuentro que se complicó más de lo previsto sobre el final, la Selección Argentina Sub-17 venció por 2-1 a Mozambique, logró su primera victoria en el Mundial y se encaminó dentro del Grupo C.

Ya desde los 4 minutos, el equipo de Diego Placente comenzó a dictar las condiciones del partido, de la mano de lo que fue el tempranero gol de Mateo Machuca que puso las cosas 1-0. Así, manejando los hilos del partido, fue Simón Escobar quien, a los 31 minutos, aumentó la diferencia.

Con el correr de los minutos, los jugadores argentinos sintieron el trajín de los partidos consecutivos y, así, creció el conjunto africano. Ante este panorama, fue Alírio Júnior quien encontró el descuento, prácticamente en la última jugada del primer tiempo. Pudo haberlo empatado el equipo africano, pero le anularon un gol a instancias del VAR, por una posición fuera de juego a los 25 minutos del complemento.