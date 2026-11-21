La final de la Copa Sudamericana apenas había comenzado cuando Boca tuvo una oportunidad increíble para ponerse en ventaja . A los tres minutos, Everson protagonizó un blooper dentro del área y le dejó prácticamente servido el gol a Miguel Merentiel, pero el delantero uruguayo terminó estrellando su definición contra el travesaño.

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La acción nació con un avance por la derecha y continuó con Sebastián Villa dentro del área. Después de que su envío se desviara en un defensor, Everson intentó quedarse con una pelota que no parecía representar peligro, pero calculó mal: el balón rebotó dos veces en su cuerpo y terminó cayendo detrás suyo.

Merentiel reaccionó rápidamente y quedó con el arco completamente vacío , ante la sorpresa de los defensores brasileños. Parecía una definición sencilla, pero el delantero alcanzó a empujarla y su remate explotó contra el travesaño. El posterior pique también quedó del lado externo de la línea.

BLOOPER DE EVERSON Y MERENTIEL SE ERRÓ UN GOL INSÓLITOAl arquero de Mineiro se le escapó la pelota y luego el travesaño evitó el primero de Boca.CONMEBOL #Sudamericana https://t.co/ADWVzGmWP0

La imagen dejó incrédulos tanto a los futbolistas de Boca como a los hinchas presentes en el estadio Metropolitano de Barranquilla. En apenas tres minutos, el equipo argentino había encontrado una situación inmejorable sin necesidad de construir una jugada limpia de gol, pero no pudo aprovechar el regalo.

El fallo llamó todavía más la atención porque Everson , de 36 años, es uno de los referentes de Atlético Mineiro y además lleva la cinta de capitán. En la acción no estaba presionado y tenía tiempo suficiente para controlar la pelota, pero terminó transformando una jugada prácticamente inofensiva en una ocasión clarísima para Boca.

El arquero brasileño llegaba además a la final después de atravesar una lesión importante. En septiembre había jugado un encuentro ante Cruzeiro con una fractura en el pie izquierdo y permaneció varias semanas sin actividad antes de regresar a comienzos de noviembre.

Durante su ausencia se perdió las series de cuartos y semifinales de la Copa Sudamericana, en las que su lugar fue ocupado por Gabriel Delfim. Everson volvió a recuperar la titularidad para el tramo decisivo de la temporada y fue elegido nuevamente para defender el arco en la definición ante Boca.

Merentiel tuvo el gol servido

Para Merentiel, en cambio, fue una de esas oportunidades difíciles de explicar. El uruguayo quedó a centímetros del gol, sin arquero y prácticamente debajo de los tres palos, pero no consiguió darle la dirección necesaria a la pelota.

La jugada se convirtió rápidamente en una de las imágenes del comienzo de la final y reflejó también la forma en que Boca salió a disputar el encuentro: con iniciativa y llegando con peligro sobre el área de Atlético Mineiro.

El Xeneize siguió presionando después de esa ocasión y sostuvo el protagonismo durante el primer tiempo, mientras el conjunto brasileño tuvo dificultades para encontrar precisión y generar peligro en campo rival.