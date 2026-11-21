El joven piloto del Club Bicicross San Juan alcanzó el título nacional durante el fin de semana decisivo que se disputa en el Parque General San Martín. Encabeza la destacada actuación de la numerosa delegación provincial, integrada por 46 deportistas.

El bicicross sanjuanino suma un nuevo motivo de festejo a nivel nacional. El joven piloto Joaquín Bautista Torres, representante del Club Bicicross San Juan, se consagró campeón de BMX 2026 en la categoría Novicios 14 y 15 años en el marco de la gran definición del certamen que tiene lugar este fin de semana en la ciudad de Mendoza.

En dialogo con DIARIO DE CUYO Joaquín expresó "La verdad que estoy muy feliz y contento por este momento que estoy viviendo. Es una alegría enorme haber podido salir primero hoy en el Open, después de todo un año de esfuerzo, entrenamientos y competencias en el Campeonato Argentino"

"Fue un año de mucho trabajo, de momentos buenos y también de momentos difíciles, pero siempre tuve el objetivo de dar lo mejor de mí. Hoy poder conseguir este resultado es una felicidad enorme y estoy disfrutándolo muchísimo junto a mi familia y todas las personas que me acompañaron durante todo el año"

Además agregó "Quiero agradecerle a Dios, a mi familia y también a mis sponsors: Mariana Sommelier, Maderas El Talar e Iron Fitness, por estar apoyándome y acompañándome durante todo este camino. Sin ellos, todo esto sería mucho más difícil. Estoy muy feliz por lo conseguido y muy agradecido por todo el apoyo que recibí durante este año"

La noticia, confirmada por el entorno familiar del deportista, corona el gran presente que atraviesa la disciplina en la provincia, representada en esta instancia decisiva por una nutrida delegación local compuesta por 46 corredores.