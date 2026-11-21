En dialogo con DIARIO DE CUYO Joaquín expresó "La verdad que estoy muy feliz y contento por este momento que estoy viviendo. Es una alegría enorme haber podido salir primero hoy en el Open, después de todo un año de esfuerzo, entrenamientos y competencias en el Campeonato Argentino"
"Fue un año de mucho trabajo, de momentos buenos y también de momentos difíciles, pero siempre tuve el objetivo de dar lo mejor de mí. Hoy poder conseguir este resultado es una felicidad enorme y estoy disfrutándolo muchísimo junto a mi familia y todas las personas que me acompañaron durante todo el año"
Además agregó "Quiero agradecerle a Dios, a mi familia y también a mis sponsors: Mariana Sommelier, Maderas El Talar e Iron Fitness, por estar apoyándome y acompañándome durante todo este camino. Sin ellos, todo esto sería mucho más difícil. Estoy muy feliz por lo conseguido y muy agradecido por todo el apoyo que recibí durante este año"
La noticia, confirmada por el entorno familiar del deportista, corona el gran presente que atraviesa la disciplina en la provincia, representada en esta instancia decisiva por una nutrida delegación local compuesta por 46 corredores.
Un fin de semana a pura definición en Mendoza
La actividad oficial se desarrolla en la pista José Luis Narpe, ubicada en el emblemático Parque General San Martín de la capital mendocina, bajo la organización de la Asociación Corredores Bicicross Mendoza (ACBIM) y la fiscalización de la Federación Argentina de Bicicross.
El cronograma de competencia comenzó este viernes 20 de noviembre con los entrenamientos oficiales, continuó este sábado 21 con la disputa de la final del Campeonato Open y tendrá su cierre este domingo 22 con la gran final del Campeonato Argentino, cita que congrega a los máximos exponentes de todo el país.