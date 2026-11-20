Con una tecnología única en la Argentina y de la que solo existen tres ejemplares en toda Latinoamérica, un equipo de investigación liderado desde San Juan se posiciona a la vanguardia de la transición energética. Se trata del Instituto de Energía Eléctrica (IEE) —unidad de doble dependencia entre la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y el CONICET—, dirigido por el doctor en Ingeniería Eléctrica Marcelo Molina, quien el pasado 6 de noviembre recibió la Mención de Honor al Valor Científico otorgada por el Senado de la Nación.

Orrego recibió a autoridades de Chile y Austria en la previa de la Fiesta Nacional del Sol

Inscripciones para la Escuela de Verano de la UNSJ: fechas para socios y no socios, requisitos y paso a paso

En diálogo con Xama Noticias, el investigador —reconocido en 2024 por la Universidad de Stanford entre los científicos más citados del mundo— explicó los ejes de trabajo que desarrolla el instituto desde hace dos décadas en materia de redes inteligentes y energías renovables.

Durante su paso por el ciclo televisivo conducido por Ana Paula Trujillano, Molina destacó que el principal desarrollo actual del IEE consiste en un sistema de simulación digital que funciona en tiempo real con inteligencia artificial en su base.

"Es un 'gemelo digital' que permite probar los sistemas eléctricos en un entorno físico antes de volverlos reales. El gemelo se comporta igual que una red eléctrica, copia su funcionamiento. Así podemos ensayar innovaciones que no se pueden probar sobre un sistema real porque esas redes podrían dañarse", detalló el director del instituto.

Para el especialista, el gran dilema histórico de los sistemas eléctricos fue la imposibilidad de almacenar la energía generada, un factor que hoy califica como "la vedete" del sector. Según explicó, fuentes como la fotovoltaica y la eólica alcanzaron límites técnicos que impiden su incorporación masiva sin tecnologías complementarias.

"Hoy está muy incorporado que el almacenamiento es con baterías. En California, por ejemplo, la energía solar al mediodía es tan fuerte que no saben dónde guardarla ni a quién entregarla, por lo que se exige el almacenamiento hasta a nivel domiciliario, algo que acá aún no se hace", comparó Molina.

Proyección internacional hacia Panamá

El impacto de los desarrollos generados en la provincia trasciende las fronteras nacionales. Molina aseguró que el IEE cuenta actualmente con transferencia tecnológica en ocho países y anunció una próxima expansión hacia Centroamérica.

"En Panamá vamos a abrir una sede del Instituto en la Ciudad del Saber, un parque tecnológico que funciona como el Silicon Valley de Centroamérica, pero enfocado en educación. Allí están las Edutec, que seríamos nosotros", señaló, destacando además el nivel de formación de los graduados de la casa de estudios sanjuanina.

El futuro de la minería verde en San Juan

Finalmente, el científico subrayó que los proyectos del organismo abordan de manera integral la transición hacia la denominada "minería verde", un proceso que demanda una fuerte electrificación de las operaciones.

"Esto va a necesitar mucha generación fotovoltaica, pero también resolver la carga de vehículos de gran porte que usa la minería. Hacia eso estamos apuntando. Pensamos en San Juan como un punto importante en cuanto a los cargadores, ya que ese es hoy el gran déficit de la Argentina", concluyó.