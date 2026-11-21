Neymar se consagró campeón de un torneo de póker en San Pablo durante la madrugada y ganó más de 63.000 dólares antes de volver a entrenar con el Santos.

Más allá de su talento con la pelota, Neymar Jr. volvió a demostrar su destreza en otra de sus grandes pasiones. Durante la madrugada de este sábado, el astro brasileño se consagró campeón del torneo de póker 1-Day High Roller, disputado en la ciudad de San Pablo, logrando su primer título en este circuito y sumando un importante premio económico.

El certamen contó con 121 inscripciones y tuvo como escenario los salones del hotel WTC Sheraton de la capital paulista. La definición se prolongó hasta cerca de las 2 de la madrugada, instante en el que el futbolista logró imponerse en la mesa final. Como dato particular de la jornada, el subcampeonato quedó en manos de Gil Cebola, amigo íntimo de Neymar desde hace años, quien lo acompañó hasta el mano a mano decisivo.

Por haberse quedado con el primer puesto, el exdelantero del Barcelona y el PSG embolsó 380.000 reales, cifra que representa poco más de 63.000 dólares.

“Muy feliz, sensación increíble. Espero que sea el primero de muchos aquí en el BSOP (Brazilian Series of Poker). Es un torneo que vengo jugando hace años y estar aquí es una alegría, encuentro a los amigos, personas en quienes me reflejo en el póquer, aquellos que me enseñaron. Lograr mi primer torneo es mucha felicidad”, expresó el crack brasileño tras levantar el trofeo, en declaraciones recogidas por el portal Globo Esporte.

De la mesa final directo a entrenar con el Santos Sin tiempo para festejos prolongados, Neymar abandonó San Pablo inmediatamente después de la ceremonia de premiación y arribó a su residencia en la Baixada Santista alrededor de las 2:30 de la madrugada.