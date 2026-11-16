    • 16 de noviembre de 2026 - 09:00

    Neymar y Virginia Fonseca: rumores de romance y desmentidas tras fiesta en Brasil

    El futbolista Neymar y la influencer Virginia Fonseca negaron versiones de un supuesto romance tras una fiesta privada celebrada en Brasil.

    Neymar y Virginia Fonseca: rumores de romance y desmentidas tras fiesta en Brasil

    Neymar y Virginia Fonseca: rumores de romance y desmentidas tras fiesta en Brasil

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    Una supuesta cercanía entre el futbolista Neymar y la influencer Virginia Fonseca, exnovia de Vinícius Júnior, ha generado un revuelo mediático en Brasil. Según versiones periodísticas, ambos habrían compartido momentos íntimos durante una fiesta privada previa al Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1.

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    El encuentro, que habría ocurrido el 6 de noviembre en un evento con acceso restringido y prohibición de celulares, alimentó la especulación sobre la veracidad de los relatos. Testimonios consultados sugirieron que Fonseca habría bailado encima del delantero mientras este estaba sentado.

    Detalles de la fiesta en Brasil

    La situación adquiere un matiz particular dado el reciente contexto sentimental de los involucrados. Fonseca había terminado su relación con Vinícius Júnior a mediados de octubre, para luego reconciliarse con el cantante Zé Felipe, padre de sus hijos. A pesar de ello, ya existían antecedentes de tensiones entre Fonseca y la pareja de Neymar, Bruna Biancardi.

    Ante la repercusión de las versiones, tanto la influencer como el futbolista salieron a desmentir categóricamente los hechos. La oficina de prensa de Fonseca emitió un comunicado calificando la información de “absolutamente falsa” y lamentando que especulaciones infundadas sean tratadas como hechos.

    Por su parte, Neymar utilizó sus historias de Instagram para expresar su fastidio ante la reiteración de este tipo de rumores, negando cualquier relación y lamentando que la atención se centre más en el “ruido de los nombres y la fama” que en la verdad, pidiendo que lo dejen jugar al póker en paz.

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