Neymar y Virginia Fonseca: rumores de romance y desmentidas tras fiesta en Brasil

El futbolista Neymar y la influencer Virginia Fonseca negaron versiones de un supuesto romance tras una fiesta privada celebrada en Brasil.

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Una supuesta cercanía entre el futbolista Neymar y la influencer Virginia Fonseca, exnovia de Vinícius Júnior, ha generado un revuelo mediático en Brasil. Según versiones periodísticas, ambos habrían compartido momentos íntimos durante una fiesta privada previa al Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1.

El encuentro, que habría ocurrido el 6 de noviembre en un evento con acceso restringido y prohibición de celulares, alimentó la especulación sobre la veracidad de los relatos. Testimonios consultados sugirieron que Fonseca habría bailado encima del delantero mientras este estaba sentado.

Detalles de la fiesta en Brasil La situación adquiere un matiz particular dado el reciente contexto sentimental de los involucrados. Fonseca había terminado su relación con Vinícius Júnior a mediados de octubre, para luego reconciliarse con el cantante Zé Felipe, padre de sus hijos. A pesar de ello, ya existían antecedentes de tensiones entre Fonseca y la pareja de Neymar, Bruna Biancardi.

Ante la repercusión de las versiones, tanto la influencer como el futbolista salieron a desmentir categóricamente los hechos. La oficina de prensa de Fonseca emitió un comunicado calificando la información de “absolutamente falsa” y lamentando que especulaciones infundadas sean tratadas como hechos.