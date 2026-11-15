Murió a los 80 años Miguel Ángel Félix Gallardo, el histórico capo del narcotráfico mexicano

El histórico narcotraficante mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo murió este domingo 15 de noviembre, a los 80 años , mientras cumplía una condena de 40 años de prisión en Guadalajara, estado de Jalisco. Conocido como “El jefe de jefes” y “El Padrino” , fue uno de los principales impulsores del cartel de Guadalajara y una figura central en la transformación del negocio de las drogas en México.

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La noticia fue confirmada por la Secretaría de Salud de Jalisco, que informó que el exnarcotraficante había sido internado de urgencia el viernes en un hospital privado. Pese a permanecer bajo observación y con pronóstico reservado, falleció a raíz de una falla orgánica múltiple , alrededor de las 14.

En los últimos años, su estado de salud se había deteriorado considerablemente. Padecía hipertensión, diabetes y sordera , entre otros problemas. En 2022, el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador había reconocido que su situación era delicada. Incluso, un juez le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria, aunque inconvenientes técnicos para implementar el control mediante un brazalete electrónico impidieron que pudiera concretarse el traslado.

Nacido el 8 de enero de 1946 en Sinaloa , Félix Gallardo comenzó su carrera dentro de las fuerzas de seguridad. Se desempeñó en la policía estatal y federal, e incluso llegó a trabajar como guardaespaldas de un gobernador . Según especialistas, esos vínculos le habrían permitido construir relaciones con sectores políticos y obtener protección para sus actividades ilegales.

Su crecimiento dentro del narcotráfico estuvo ligado a la asociación con otros referentes criminales, entre ellos Rafael Caro Quintero . Junto a otros jefes del negocio, contribuyó a unificar distintas bandas dedicadas al contrabando de drogas hacia Estados Unidos y a consolidar el cartel de Guadalajara .

La organización se convirtió en una estructura dominante del narcotráfico mexicano y sentó las bases de buena parte del funcionamiento de las redes criminales que surgieron posteriormente. Félix Gallardo también estableció alianzas con traficantes colombianos, entre ellos Pablo Escobar, y tuvo un papel clave en el desarrollo de las rutas de cocaína hacia la frontera estadounidense.

Ese poder le valió los apodos de “El jefe de jefes” y “El Padrino”, con los que quedó instalado en la historia del narcotráfico.

El asesinato de un agente de la DEA y su caída

El episodio que marcó su caída fue el secuestro, la tortura y el asesinato del agente encubierto de la DEA Enrique “Kiki” Camarena Salazar, ocurrido en febrero de 1985. Félix Gallardo fue condenado por su participación en el crimen, que provocó una fuerte reacción de Estados Unidos y profundizó la presión de Washington sobre los principales jefes narcos mexicanos.

En ese contexto, Rafael Caro Quintero fue capturado en 1985. Cuatro años después, en abril de 1989, llegó el turno de Félix Gallardo, quien fue detenido y enviado a prisión. De acuerdo con especialistas, incluso desde la cárcel habría mantenido influencia sobre el negocio criminal.

Durante la década de 1990, el cartel de Guadalajara terminó fragmentándose. Sus principales referentes y operadores dieron origen a organizaciones regionales, entre ellas el cartel de Sinaloa, impulsado posteriormente por Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, ambos condenados a cadena perpetua en Estados Unidos.

Pese a su encarcelamiento, Félix Gallardo permaneció como una figura reconocida dentro de la cultura popular mexicana. Su historia fue retratada en narcocorridos, entre ellos la canción “El jefe de jefes”, y en producciones audiovisuales sobre el narcotráfico, como la serie de Netflix protagonizada por Diego Luna, quien interpretó al capo.