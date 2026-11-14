Insólito: una familia bajó del avión y dejó olvidado a su hijo de siete años a bordo

La tripulación descubrió al menor solo en la cabina 23 minutos después del desembarque, mientras su familia ya esperaban en el sector de arribos.

Una situación tan insólita como desconcertante sorprendió a la tripulación de un vuelo comercial de LATAM Airlines en Brasil. Luego de completar el desembarque de todos los pasajeros en la ciudad de Porto Alegre, el personal de a bordo advirtió que un niño de aproximadamente siete años había quedado completamente solo dentro del avión, después de que su familia abandonara la aeronave sin él.

El episodio se registró en el vuelo LA3420, operado con un Airbus A321neo que cubría la ruta desde São Paulo y aterrizó sin inconvenientes en el aeropuerto internacional Salgado Filho a las 15:29. Sin embargo, veintitrés minutos más tarde, cuando la cabina ya debía estar vacía, el comandante de la aeronave debió comunicarse de urgencia con la torre de control para reportar el hallazgo.

“Una familia desembarcó y olvidó a su hijo a bordo, de aproximadamente siete años. Necesito que un despachador venga, por favor”, solicitó el piloto a los controladores aéreos, en un diálogo que quedó registrado por las transmisiones del canal especializado Spotter SBPA Live.

El operativo para reunir al niño con sus padres A partir del aviso desde la cabina, la torre de control activó de inmediato el protocolo de asistencia y coordinó el envío de un representante de la aerolínea hacia la aeronave para acompañar y contener al menor.

De acuerdo con los intercambios radiales registrados durante el procedimiento, los padres del chico ya habían cruzado los controles internos y se encontraban aguardando en la zona de llegadas de la terminal aérea.