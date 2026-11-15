    • 15 de noviembre de 2026 - 19:21

    Estados Unidos suspendió los vuelos en todo el país por una falla en el sistema aéreo

    La interrupción duró más de cuatro horas y afectó a miles de pasajeros. Fue la segunda suspensión nacional de vuelos desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.

    Estados Unidos suspendió los vuelos en todo el país por una falla en el sistema aéreo.

    Estados Unidos suspendió los vuelos en todo el país por una falla en el sistema aéreo.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Estados Unidos atravesó este viernes una jornada de caos aeroportuario luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenara suspender las salidas de vuelos en todos los aeropuertos del país por una falla en las comunicaciones del sistema de control aéreo. La medida se extendió durante más de cuatro horas, provocó miles de demoras y cancelaciones y dejó a numerosos pasajeros varados en las terminales.

    Leé además

    La pareja de argentinos arrestados por el ICE

    Preocupación por dos argentinos detenidos por el ICE en Estados Unidos
    El régimen de Irán advirtió que mantendrá su política de respuesta ante ataques en su contra.

    Irán amenaza con más ataques tras ofensivas contra bases de EEUU en Bahréin

    La decisión fue comunicada por las autoridades aeronáuticas ante lo que calificaron como circunstancias extraordinarias y razones de seguridad. El inconveniente afectó a varios centros de control de tráfico aéreo, responsables de coordinar la circulación de las aeronaves y garantizar las distancias de seguridad durante los vuelos.

    Según informó la FAA, se trató de una interrupción temporal de las telecomunicaciones. Mientras los técnicos trabajaban para identificar el origen del problema, se dispuso que los aviones que permanecían en tierra no despegaran. En cambio, las aeronaves que ya estaban en el aire pudieron continuar hacia sus destinos.

    La medida tuvo un impacto inmediato en la actividad aeroportuaria. De acuerdo con los registros de las plataformas de seguimiento aéreo, miles de vuelos sufrieron demoras o fueron cancelados, mientras que algunas aeronaves debieron ser desviadas hacia otros aeropuertos.

    La segunda suspensión nacional desde el 11-S

    La interrupción tuvo una dimensión histórica: fue la segunda vez desde los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 que Estados Unidos ordenó una suspensión nacional de las salidas aéreas.

    El antecedente más reciente se había registrado en enero de 2023, cuando una falla informática en el sistema NOTAM, utilizado para transmitir información de seguridad a los pilotos, obligó a detener temporalmente los despegues en todo el territorio estadounidense.

    En esta oportunidad, el problema estuvo relacionado con las comunicaciones de los centros de control aéreo. La situación volvió a poner bajo la lupa el estado de la infraestructura tecnológica que utiliza el país para administrar su espacio aéreo.

    Qué dijeron las autoridades sobre la falla

    El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, explicó que el inconveniente estuvo vinculado con equipos antiguos del sistema de control aéreo que sufrieron una sobrecarga de datos y comenzaron a transmitir información inconsistente.

    Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, descartó que existieran indicios de un ataque informático. Según manifestó, los primeros elementos apuntaban a un problema de origen técnico y no a una acción deliberada.

    Finalmente, la FAA levantó la suspensión a las 20.15 del viernes, hora del Este, después de más de cuatro horas de interrupción. Sin embargo, la reanudación de los despegues no significó el regreso inmediato a la normalidad.

    Las aerolíneas tuvieron que reorganizar sus operaciones, reubicar aeronaves y tripulaciones y reprogramar servicios. Algunas compañías anticiparon que las complicaciones continuarían durante el fin de semana, debido al efecto acumulado de las cancelaciones y las demoras.

    La emergencia también reavivó el debate sobre la necesidad de modernizar el sistema de control del tráfico aéreo estadounidense, que arrastra problemas tecnológicos y dificultades operativas desde hace varios años.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    dos aviones chocaron en el aeropuerto internacional de miami

    Dos aviones chocaron en el Aeropuerto Internacional de Miami

    suspension de vuelos en estados unidos: las aerolineas buscan reprogramar mas de 3.300 viajes cancelados

    Suspensión de vuelos en Estados Unidos: las aerolíneas buscan reprogramar más de 3.300 viajes cancelados

    suspension de vuelos en estados unidos: demoras e incertidumbre en el aeropuerto de ezeiza por la medida federal

    Suspensión de vuelos en Estados Unidos: demoras e incertidumbre en el Aeropuerto de Ezeiza por la medida federal

    Murió Alexander Darchiev, embajador ruso en Estados Unidos

    Murió Alexander Darchiev, embajador ruso en Estados Unidos