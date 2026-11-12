Murió Alexander Darchiev, embajador ruso en Estados Unidos

El diplomático Alexander Darchiev falleció repentinamente a los 66 años, según informó la Cancillería rusa en medio de gestiones con Donald Trump.

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El embajador de Rusia en Estados Unidos, Alexander Darchiev, murió repentinamente el pasado miércoles a los 66 años, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso. La Cancillería emitió un comunicado oficial lamentando el fallecimiento del diplomático, aunque no especificó las causas ni el lugar exacto de su deceso.

◾️ The Russian Foreign Ministry announces with profound sorrow that Alexander Darchiev, Ambassador of Russia to the USA, passed away suddenly on November 11, aged 66.



The cherished memory of our colleague will forever remain in our hearts.https://t.co/YKgRc2yuZk pic.twitter.com/bBLu9zMAe1 — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) November 11, 2026 Darchiev, un reconocido diplomático con una extensa carrera en el servicio exterior ruso, había sido nombrado por Vladimir Putin en marzo de 2025. Su designación tuvo lugar en un contexto de intentos de acercamiento entre Moscú y Washington bajo la administración de Donald Trump, buscando recomponer los vínculos bilaterales.

El papel de Donald Trump en la diplomacia bilateral A pesar de que el ministerio ruso inicialmente se refirió a un fallecimiento “repentino”, la vocera de la cartera, Maria Zakharova, aclaró posteriormente que Darchiev murió en Moscú a causa de una enfermedad crónica no especificada. Su muerte ocurre en un momento sensible para las relaciones diplomáticas entre ambos países.

El diplomático, descrito por el Ministerio de Exteriores ruso como un profesional de primer nivel y brillante experto en asuntos estadounidenses, desempeñó un papel fundamental en la política exterior de su país. Antes de asumir como embajador en Washington, Darchiev ocupó cargos de relevancia, incluyendo la dirección del Departamento de América del Norte y la embajada rusa en Canadá.