    • 12 de noviembre de 2026 - 11:55

    Murió Alexander Darchiev, embajador ruso en Estados Unidos

    El diplomático Alexander Darchiev falleció repentinamente a los 66 años, según informó la Cancillería rusa en medio de gestiones con Donald Trump.

    Murió Alexander Darchiev, embajador ruso en Estados Unidos

    Murió Alexander Darchiev, embajador ruso en Estados Unidos

    Foto:

    El embajador de Rusia en Estados Unidos, Alexander Darchiev, murió repentinamente el pasado miércoles a los 66 años, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso. La Cancillería emitió un comunicado oficial lamentando el fallecimiento del diplomático, aunque no especificó las causas ni el lugar exacto de su deceso.

    Leé además

    El presidente Donald Trump.

    Trump admitió que su política de deportaciones fue "demasiado dura" y reconoció el costo electoral
    Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

    Donald Trump reconoció que la guerra con Irán influyó en la derrota electoral, pero defendió la intervención

    Darchiev, un reconocido diplomático con una extensa carrera en el servicio exterior ruso, había sido nombrado por Vladimir Putin en marzo de 2025. Su designación tuvo lugar en un contexto de intentos de acercamiento entre Moscú y Washington bajo la administración de Donald Trump, buscando recomponer los vínculos bilaterales.

    El papel de Donald Trump en la diplomacia bilateral

    A pesar de que el ministerio ruso inicialmente se refirió a un fallecimiento “repentino”, la vocera de la cartera, Maria Zakharova, aclaró posteriormente que Darchiev murió en Moscú a causa de una enfermedad crónica no especificada. Su muerte ocurre en un momento sensible para las relaciones diplomáticas entre ambos países.

    El diplomático, descrito por el Ministerio de Exteriores ruso como un profesional de primer nivel y brillante experto en asuntos estadounidenses, desempeñó un papel fundamental en la política exterior de su país. Antes de asumir como embajador en Washington, Darchiev ocupó cargos de relevancia, incluyendo la dirección del Departamento de América del Norte y la embajada rusa en Canadá.

    Darchiev, nacido en 1960, ingresó al servicio exterior ruso en 1992 y acumuló experiencia significativa en la gestión de relaciones bilaterales con Estados Unidos. Su nombramiento en marzo de 2025 buscaba aprovechar el cambio de administración en Washington para reducir tensiones y reabrir canales diplomáticos.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Bullrich citó directamente el posteo de Cristina y utilizó otra frase en inglés para responderle pocas horas después.

    Bullrich redobló la apuesta y le respondió a Cristina con otra frase en inglés: "Freedom is beautiful"

    La votación en una escuela en Arlington con participación de los veedores internacionales.-

    El único veedor sanjuanino en las elecciones en Estados Unidos contó por qué Trump perdió el Congreso y qué puede pasar con Milei

    la historia de byron donalds, el primer gobernador afroamericano de florida

    La historia de Byron Donalds, el primer gobernador afroamericano de Florida

    el triunfo democrata en estados unidos abrio lecturas politicas en san juan: el pj apunto a milei, el pro al fin del cheque en blanco a trump y el bloquismo a las oportunidades

    El triunfo demócrata en Estados Unidos abrió lecturas políticas en San Juan: el PJ apuntó a Milei, el PRO al fin del "cheque en blanco" a Trump y el bloquismo a las oportunidades