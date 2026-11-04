El triunfo demócrata en Estados Unidos abrió lecturas políticas en San Juan: el PJ apuntó a Milei, el PRO al fin del "cheque en blanco" a Trump y el bloquismo a las oportunidades

La contundente victoria del Partido Demócrata en las elecciones de medio término de Estados Unidos no pasó inadvertida para la dirigencia política sanjuanina. La pérdida del control del Congreso por parte de los republicanos, que deja al presidente Donald Trump frente a una mayoría opositora en ambas cámaras, disparó distintas interpretaciones sobre el escenario internacional y sus posibles consecuencias para Argentina.

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Desde San Juan, referentes de tres espacios políticos analizaron el resultado y marcaron sus posiciones. El secretario de Finanzas del Partido Justicialista (PJ), el exdiputado Leonardo Gioja , fue el más crítico con el mandatario estadounidense y aprovechó el resultado para enviarle un mensaje al presidente Javier Milei. En tanto, el titular del PRO provincial, el diputado Enzo Cornejo , y el presidente del Partido Bloquista, el diputado Luis Rueda , priorizaron la importancia de sostener los vínculos institucionales y económicos entre ambos países.

Gioja, en su rol de analista internacional, consideró que el resultado representa un rechazo social al proyecto político de Trump. "El pueblo norteamericano votó masivamente en contra del proyecto trumpista en las elecciones de medio término en Estados Unidos", sostuvo.

En su análisis, el dirigente justicialista vinculó la derrota republicana con el deterioro de las condiciones económicas y el desgaste generado por la política exterior del mandatario. "¿Y por qué perdió? Simple, porque la gente vive peor. MAGA es una linda frase, pero queda solo en el relato", afirmó , en referencia al movimiento Make America Great Again, que impulsó el regreso de Trump a la Casa Blanca.

También cuestionó las consecuencias económicas de la guerra con Irán y la confrontación permanente del presidente estadounidense. Según planteó, el conflicto elevó los precios del petróleo, encareció el costo de vida y provocó un descalabro en la economía mundial. A eso sumó el desgaste que, a su entender, genera una gestión basada en la confrontación constante.

Pero el análisis de Gioja tuvo una segunda destinataria: la Casa Rosada. El exdiputado consideró que el resultado estadounidense debe funcionar como una señal de alerta para Milei, especialmente por su alineamiento internacional con Trump.

"Todos, pero el principal es que no puede atar nuestro destino a líderes en decadencia", expresó. Y agregó que los resultados electorales de Brasil, Israel y Estados Unidos deben servir como "un enorme llamado de atención".

Desde el PRO sanjuanino, Cornejo eligió una lectura institucional del resultado. El diputado provincial sostuvo que la elección dejó en evidencia los límites que enfrenta cualquier liderazgo político y la importancia de atender las demandas de la sociedad.

"El resultado electoral en Estados Unidos deja un mensaje claro: ningún liderazgo tiene un cheque en blanco y la última palabra siempre la tiene la gente", señaló.

En esa línea, consideró que cada elección representa una señal que obliga a los dirigentes a escuchar a la ciudadanía, revisar sus estrategias y construir consensos. Sin embargo, hizo especial hincapié en la relación bilateral entre Argentina y Estados Unidos.

"Estoy convencido de que las relaciones entre países deben estar por encima de los nombres propios y responder a intereses estratégicos a favor de nuestro país y de los argentinos", remarcó.

Por su parte, Rueda puso el foco en las consecuencias que el nuevo escenario político estadounidense podría tener para la economía sanjuanina. El titular del bloquismo planteó que, independientemente del resultado electoral, Argentina debe sostener y fortalecer sus relaciones con Estados Unidos, especialmente en materia de intercambio comercial.

"Para nuestra provincia es importante contar con previsibilidad para exportar nuestra producción y atraer inversiones que generen empleo y desarrollo", manifestó.

El legislador también expresó su expectativa de que la nueva etapa contribuya a fortalecer el diálogo y la búsqueda de la paz. "La gente quiere vivir tranquila, trabajar y proyectar el futuro de sus hijos", sostuvo.

Finalmente, Rueda remarcó que la prioridad de su espacio es que los vínculos internacionales se traduzcan en beneficios concretos para la provincia. "Desde el bloquismo, nuestra prioridad es que las relaciones con el mundo se traduzcan en oportunidades concretas para los sanjuaninos", concluyó.