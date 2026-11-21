El Rojo se impuso 2-1 como visitante y avanzó a los cuartos de final del Clausura. Su próximo rival será Vélez.

Maxi Meza convirtió los dos goles que le permitieron al Rojo imponerse como visitante y continuar en carrera por el título.

Independiente dio un golpe fuerte en los playoffs del Torneo Clausura 2026. El equipo de Jadson Viera venció 2-1 a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona y consiguió el pase a los cuartos de final, donde deberá enfrentar a Vélez.

La gran figura de la tarde fue Maximiliano Meza, autor de los dos goles del conjunto de Avellaneda. El mediocampista abrió el marcador a los 40 minutos del primer tiempo y volvió a aparecer desde el punto penal a los 30 del complemento para sentenciar la clasificación. Argentinos había conseguido reaccionar apenas iniciado el segundo tiempo. Diego Porcel, de cabeza, marcó el 1-1 transitorio a los dos minutos, pero el equipo local no pudo sostener la igualdad y terminó despidiéndose del certamen ante un Independiente que aprovechó sus oportunidades.

Maxi Meza fue decisivo para Independiente El primer golpe llegó sobre el cierre de la etapa inicial. Tras una acción ofensiva iniciada por Josías Palais, Meza apareció en posición de remate y puso el 1-0 que le permitió al Rojo irse al descanso arriba en el marcador. La ventaja duró poco después del entretiempo porque Porcel igualó rápidamente para el Bicho. Sin embargo, Independiente volvió a ponerse arriba cuando dispuso de un penal y Meza se hizo cargo de la ejecución para establecer el 2-1 definitivo. El resultado tuvo además un valor especial por la diferencia con la que ambos equipos habían llegado a los playoffs. Argentinos terminó segundo en la Zona B con 31 puntos, mientras Independiente ingresó como séptimo de la Zona A con 23 unidades.

Una baja inesperada antes del partido La tarde había comenzado con una complicación para Independiente. Ezequiel “Chimy” Ávila sintió una molestia en el isquiotibial izquierdo durante la entrada en calor y quedó afuera del equipo a minutos del inicio. Su lugar fue ocupado por Felipe Tempone.

El cambio de último momento no alteró el plan del Rojo, que encontró en Meza al futbolista determinante para resolver una serie exigente fuera de Avellaneda y prolongar su camino en el campeonato.