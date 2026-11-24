Comprar GTA VI en Argentina puede convertirse en un verdadero desafío para el bolsillo. Un relevamiento internacional realizado sobre 24 mercados ubicó al país como el lugar donde más horas de trabajo al salario mínimo se necesitan para acceder al videojuego : 75,6 horas, muy por encima de lo registrado en buena parte del mundo.

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El análisis tomó como referencia la edición Standard de GTA VI para PlayStation, cuyo precio de lista es de US$79,99 . En Argentina, al agregar el 21% de IVA, el valor asciende hasta aproximadamente US$96,79, unos $150.800 , aunque el monto final puede variar según los impuestos adicionales que aplique cada jurisdicción.

En lugares como la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, donde el cálculo utilizado incorpora además un 2% de Ingresos Brutos , el valor estimado sube hasta US$98,39 . Con esa carga tributaria, Argentina supera incluso a Uruguay dentro de la comparación de precios utilizada por el relevamiento.

La diferencia se vuelve todavía más marcada cuando el precio deja de medirse únicamente en dólares y se compara con los ingresos de cada país. El estudio tomó el salario mínimo argentino vigente desde el 1 de noviembre, de $1.994 por hora para trabajadores jornalizados , equivalente a $398.800 mensuales, y calculó cuánto tiempo laboral se necesita para cubrir el valor del juego.

El resultado fue de 75,6 horas de trabajo , la cifra más elevada entre los 24 mercados analizados. Si se toma como referencia una jornada laboral de ocho horas, equivale a más de nueve jornadas completas y supera ampliamente una semana y media de trabajo. El cálculo busca mostrar no solo cuánto cuesta GTA VI en términos absolutos, sino qué proporción del ingreso mínimo representa para un trabajador.

La comparación expone una brecha considerable. En Brasil hacen falta 61 horas; en Venezuela, 57,8; en Perú, 54,6; y en Paraguay, 37,6. Chile queda en 31,1 horas y Uruguay en 31,2, menos de la mitad del esfuerzo requerido en Argentina.

De 4,9 horas en Australia a 75,6 en Argentina

En el extremo opuesto aparece Australia, donde una persona que cobra el salario mínimo necesita apenas 4,9 horas de trabajo para alcanzar el precio de GTA VI. Reino Unido requiere 5,5 horas; Irlanda, 5,7; Alemania y Nueva Zelanda, 5,8; Canadá, 6,4; España, 9,7; y Estados Unidos, 11.

La diferencia permite dimensionar el peso que tiene el videojuego sobre los ingresos. Mientras que para un trabajador australiano el equivalente alcanza con menos de una jornada laboral, en Argentina el esfuerzo supera las nueve jornadas de ocho horas. El relevamiento utiliza el salario mínimo de cada mercado, por lo que no representa necesariamente los ingresos promedio de todos los jugadores, pero permite realizar una comparación bajo un mismo criterio.

Qué impuestos se pagan en Argentina

El precio argentino tiene una particularidad importante. Desde abril de 2025 ya no se aplica la percepción del 30% del Impuesto a las Ganancias sobre las compras realizadas en PlayStation Network y otras plataformas de videojuegos incluidas en la normativa de ARCA. Por ese motivo, sumar ese porcentaje al calcular actualmente el precio de GTA VI llevaría a un monto incorrecto.

El cálculo utilizado para el ranking parte de los US$79,99 de la edición Standard y suma el 21% de IVA. A eso pueden agregarse Ingresos Brutos u otras cargas según la jurisdicción y las condiciones del medio de pago. De esta manera, en CABA y provincia de Buenos Aires el valor estimado llega a US$98,39.

Argentina también aparece entre los precios más altos en dólares

Incluso antes de mirar los salarios, Argentina ya aparece en la parte alta de la comparación internacional. Sin incorporar impuestos provinciales, el juego queda en US$96,79, apenas por debajo de Uruguay, con US$97,59. Luego aparecen Chile y Colombia, con US$95,19; Perú, con US$94,39; y Reino Unido, con US$92,09.

En el otro extremo, Nueva Zelanda registra un valor de US$76,85 y Brasil, US$77,44. Estados Unidos, Guatemala, Panamá, República Dominicana y Venezuela aparecen con US$79,99 dentro del relevamiento. La particularidad argentina es que combina uno de los precios finales más elevados con el mayor esfuerzo salarial de todos los mercados estudiados.

El estudio tomó los valores de GTA VI Standard en PlayStation Store y los salarios mínimos vigentes al 19 de noviembre de 2026, sumando los impuestos aplicables al momento de la compra para establecer una referencia comparable entre los 24 mercados.