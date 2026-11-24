El INDEC publicará este martes el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre , un dato especialmente observado porque completará la información correspondiente al tercer trimestre y permitirá anticipar si la economía argentina acumuló dos períodos consecutivos de contracción. El informe está previsto para las 16 .

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La atención está puesta en el resultado trimestral porque el Producto Bruto Interno cayó 0,6% entre abril y junio frente al primer trimestre , en términos desestacionalizados. A ese retroceso se sumó una fuerte baja de la actividad durante julio y apenas una recuperación de 0,1% mensual en agosto , por lo que septiembre debería mostrar un salto excepcional para revertir el balance negativo.

Las consultoras privadas esperan cierta recuperación durante septiembre, aunque no suficiente para evitar otra caída trimestral. Equilibra proyectó un avance mensual de 0,5% , pero calculó que el tercer trimestre terminaría 2,6% por debajo del segundo . Orlando J. Ferreres & Asociados, en tanto, estimó una mejora mensual del 0,1% y una contracción trimestral del 1,2% .

Se habla habitualmente de recesión técnica cuando el PBI desestacionalizado cae durante dos trimestres consecutivos respecto del período inmediatamente anterior . Es una regla utilizada como referencia para identificar una fase de contracción de la economía, aunque no constituye la única manera de determinar la existencia de una recesión.

La palabra “desestacionalizado” es importante porque implica comparar los niveles de actividad eliminando efectos propios de determinadas épocas del año. De esta manera se busca determinar si la economía realmente produjo menos que en el trimestre anterior y no si la diferencia respondió, por ejemplo, a factores estacionales.

En el caso argentino, el segundo trimestre de 2026 ya registró una caída del 0,6% frente al primero. Si el tercer trimestre vuelve a mostrar una variación negativa, se cumpliría la definición habitual de dos períodos consecutivos de contracción.

Eso no significa necesariamente que absolutamente todos los sectores de la economía estén cayendo. Puede existir crecimiento en determinadas actividades mientras otras, por su peso, llevan el nivel general hacia abajo. Tampoco implica por sí solo que todos los indicadores sociales o económicos se comporten de la misma manera.

Por qué el dato de septiembre será clave

El resultado de septiembre adquiere especial importancia por ser el último mes del tercer trimestre. Según los cálculos citados por distintas consultoras, para evitar que el período julio-septiembre terminara por debajo del segundo trimestre la actividad debería haber mostrado un crecimiento mensual cercano al 8,5%, muy por encima de las estimaciones privadas disponibles.

Durante julio, la actividad sufrió una caída mensual cercana al 2,8%, mientras que en agosto registró una recuperación de apenas 0,1% desestacionalizado. En la comparación interanual, el EMAE de agosto se ubicó 1,7% por debajo del mismo mes de 2025.

El escenario también refleja diferencias entre sectores. Las estimaciones relevadas por Ámbito señalan que el desempeño de actividades primarias no alcanzaría para compensar el freno observado en ramas como la industria y el comercio, que tienen un peso importante sobre el empleo y el mercado interno.

El crecimiento esperado para 2026 también fue recortado

La desaceleración de la actividad llevó además a reducir las proyecciones para todo el año. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central citado por Ámbito, la previsión de crecimiento para 2026 pasó de 3,2% en enero a 0,7% en octubre, una corrección de 2,5 puntos porcentuales.

Ese número también quedó por debajo del 5% de crecimiento contemplado en el Presupuesto, mientras las consultoras siguen observando particularmente la evolución del consumo, la industria, el comercio y el empleo para evaluar la dinámica de los próximos meses.

El EMAE que se conocerá este martes permitirá tener una primera fotografía completa de julio, agosto y septiembre. Sin embargo, la confirmación estadística del comportamiento del PBI durante el tercer trimestre llegará con el informe de avance del nivel de actividad que el INDEC tiene programado para el 16 de diciembre.