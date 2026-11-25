A apenas ocho kilómetros al norte de Villa Yacanto, justo donde termina el asfalto y empieza un camino de ripio bordeado por pinares, algarrobos, espinillos y talas, aparece San Miguel de los Ríos , uno de los pueblos chicos menos conocidos y mejor guardados de Córdoba.

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Enclavado en el suroeste del Valle de Calamuchita, al pie de las Sierras Grandes y a unos 130 kilómetros de la capital provincial, este pequeño paraje serrano conserva una postal casi virgen: calles de tierra, un puñado de casas dispersas entre el monte, un puente colgante de madera y el murmullo incesante del río Tabaquillo corriendo entre piedras doradas.

A diferencia de otros destinos más concurridos y comercializados de las sierras cordobesas, San Miguel de los Ríos propone una desconexión literal. En gran parte del paraje no hay señal de telefonía celular, tampoco existen carteles luminosos ni tendido eléctrico tradicional en varios sectores, y las noches se iluminan apenas con la luna, las estrellas y la luz cálida de algún farol solar. Lejos de representar una incomodidad, esa austeridad se convirtió en su mayor imán para quienes buscan escapar del ruido urbano, bajar las revoluciones, leer a la sombra de un sauce o escuchar el agua sin notificaciones ni relojes de por medio.

La vida cotidiana en San Miguel de los Ríos transcurre a escala humana y al compás de la naturaleza. No hay avenidas comerciales, plazas céntricas atestadas ni filas para conseguir mesa: el verdadero punto de encuentro son las costas de sus cursos de agua y los senderos que se internan en el bosque nativo.

El gran protagonista del lugar es el río Tabaquillo , famoso entre los viajeros experimentados por la transparencia de sus aguas y una temperatura apenas más templada que la de otros ríos de altura. Su cauce dibuja ollas profundas de tonos verdes y turquesas ideales para nadar, alternadas con playas tranquilas de arena gruesa y piedras planas donde extender una lona bajo la sombra de los árboles. A pocos metros del corazón del caserío, el Tabaquillo confluye con el río Santa Rosa , formando un escenario abierto con vistas limpias hacia el cordón de las Sierras Grandes y el cerro Champaquí como telón de fondo.

Qué hacer en San Miguel de los Ríos: cascadas, historia jesuítica y paseos sin multitudes

Aunque invita al descanso contemplativo, este pueblo escondido de Córdoba ofrece múltiples propuestas al aire libre para quienes disfrutan caminar, explorar y descubrir rincones fuera del mapa turístico convencional:

Paseo a las Tres Cascadas: es una de las excursiones más buscadas del paraje. El sendero atraviesa sectores de bosque donde conviven ejemplares autóctonos con especies implantadas como avellanos, tilos y castaños, hasta desembocar en tres saltos de agua escalonados y encajonados entre paredones de roca. El entorno fresco y sombreado lo convierte en un plan ideal para pasar gran parte del día llevando vianda y mate.

Ruinas de la Estancia Jesuítica San Ignacio de los Ejércitos: escondidos entre la vegetación serrana se conservan los vestigios de esta antigua estancia vinculada al legado jesuítico en Córdoba. Caminar entre sus muros de piedra permite imaginar la historia rural y colonial de la región en un marco silencioso, lejos de los circuitos históricos masivos.

Cruce por el puente colgante y caminatas ribereñas: recorrer el puente peatonal que atraviesa el río y seguir los senderos que bordean el cauce permite descubrir rincones solitarios, pequeñas cascadas naturales y miradores improvisados donde solo se escucha el viento entre las copas de los árboles.

Senderismo, cabalgatas y ciclismo de montaña: los caminos rurales que conectan San Miguel de los Ríos con parajes vecinos como El Durazno o Los Reartes ofrecen circuitos de distinta exigencia para recorrer a pie, a caballo o en mountain bike, atravesando vados, pinares y pampas de altura.

Pesca deportiva: en tramos habilitados de sus ríos de montaña se practica la pesca con mosca de truchas bajo modalidad de devolución obligatoria, una actividad muy valorada por quienes buscan tranquilidad absoluta.

Enoturismo de altura en las sierras: a unos tres kilómetros del caserío funciona una bodega familiar con viñedos de malbec, petit verdot y cabernet franc adaptados al clima serrano. Allí se realizan visitas guiadas entre las vides y degustaciones con vista abierta a las montañas, sumando un atractivo gastronómico inesperado en medio del paisaje agreste.

Sabores caseros, hospitalidad y noches estrelladas

La propuesta gastronómica y de alojamiento acompaña la identidad sencilla y cuidada del lugar. En San Miguel de los Ríos predominan las cabañas de piedra y madera integradas al monte, las posadas atendidas por sus propios dueños y algunos espacios familiares donde probar pan casero recién horneado, dulces artesanales, cabrito a las llamas, empanadas criollas y picadas serranas.

Al caer la tarde, cuando baja la temperatura de la sierra y desaparece cualquier rastro de movimiento vehicular, el cielo limpio del Valle de Calamuchita regala uno de los espectáculos más memorables del viaje: la Vía Láctea desplegada con nitidez sobre el perfil oscuro de las montañas.

Cómo llegar y consejos clave para organizar la visita

Llegar a San Miguel de los Ríos es sencillo, aunque requiere prestar atención al último tramo de ripio. Desde la ciudad de Córdoba capital se debe tomar la Ruta Provincial 5 hacia el sur hasta Santa Rosa de Calamuchita, empalmar con la Ruta Provincial 228 rumbo a Villa Yacanto y, una vez allí, continuar ocho kilómetros hacia el norte por un camino consolidado de tierra y piedra que bordea paisajes serranos de gran belleza.

Para disfrutar la escapada sin contratiempos, conviene tener en cuenta algunas recomendaciones prácticas:

Llevar dinero en efectivo: al no haber señal estable en varios sectores y contar con muy pocos comercios, los pagos electrónicos pueden fallar o no estar disponibles.

Provisiones básicas y combustible: conviene cargar nafta en Santa Rosa de Calamuchita o Villa Yacanto y llevar agua potable, protector solar, repelente y algo de comida si se planea pasar horas en el río o en las cascadas.

Calzado adecuado: las piedras del río y los senderos serranos requieren zapatillas con buen agarre o calzado de trekking liviano, además de abrigo liviano para la noche, incluso en verano.

Respeto por el entorno: al tratarse de un ecosistema frágil y con mínima intervención urbana, es fundamental regresar con todos los residuos y evitar hacer fuego fuera de los sectores habilitados.

Pequeño, silencioso y todavía a salvo del turismo de masas, San Miguel de los Ríos condensa la esencia más auténtica de las sierras de Córdoba: un destino que no necesita grandes infraestructuras para enamorar, porque su mayor lujo sigue siendo el tiempo lento, el agua pura y el silencio.