El ministro de Economía, Luis Caputo , salió a defender el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei luego de que los últimos indicadores del INDEC ubicaran a la Argentina en un escenario de recesión técnica . El funcionario calificó de "arbitraria" la definición basada en dos trimestres consecutivos de caída y sostuvo que ese criterio no refleja por sí solo la profundidad de la situación económica.

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Durante una entrevista con A24 , Caputo planteó que para determinar si una economía atraviesa una recesión es necesario observar otras variables, además de la evolución del Producto Bruto Interno (PBI). Como ejemplo, mencionó el método utilizado en Estados Unidos, donde se consideran la profundidad de la caída, su duración y la cantidad de sectores afectados .

"La definición de recesión técnica es una mera definición, casi arbitraria", sostuvo el titular del Palacio de Hacienda. También la describió como una metodología "arqueológica" que, a su entender, no permite dimensionar adecuadamente el estado de la economía.

Para respaldar su diagnóstico, el ministro puso el foco en los últimos registros mensuales de actividad económica. Según explicó, agosto mostró una mejora del 0,4% y septiembre una suba del 1,1% , lo que representó un repunte acumulado del 1,5% en esos dos meses.

En contraposición, calificó como un dato excepcional la caída del 2,5% registrada en julio . Atribuyó ese retroceso a factores puntuales, entre ellos problemas vinculados con la suba del gas, las intensas lluvias y el desarrollo del Mundial de fútbol.

Caputo consideró que concentrar el análisis en ese resultado implica "mirar con el espejo retrovisor" y remarcó que la mejora de septiembre dejó un arrastre estadístico positivo del 0,9% para el período siguiente.

Qué dijo sobre el consumo y el comportamiento de los empresarios

En otro tramo de la entrevista, el ministro respondió a las advertencias del sector comercial sobre la debilidad de la demanda. Para defender la evolución del consumo, afirmó que registró un crecimiento del 7,6% entre el cuarto trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con la medición del producto en las cuentas nacionales.

Además, sostuvo que las empresas deben adaptarse al nuevo escenario económico, caracterizado por una menor inflación. En ese sentido, planteó que los empresarios deberían priorizar la inversión en tecnología y maquinaria por encima de la acumulación de mercadería.

La explicación de Caputo sobre la suba del dólar

El funcionario también se refirió a las recientes presiones sobre el mercado cambiario. Según su interpretación, el movimiento del dólar respondió a un fenómeno internacional de "sudden stop", expresión utilizada para describir una interrupción abrupta de los flujos de capital.

Caputo señaló que la depreciación del peso argentino, que ubicó en 4,1%, estuvo en línea con los movimientos registrados por otras monedas de la región, como el peso mexicano.

De esta manera, el ministro buscó relativizar el impacto de la caída trimestral de la actividad y sostuvo que los indicadores más recientes muestran señales de recuperación, en medio del debate sobre la situación económica y las perspectivas para los próximos meses.