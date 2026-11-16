El Ministerio de Economía informó un superávit fiscal de 1,57 billones de pesos, un paso clave para cumplir las metas acordadas con el FMI.

El superávit fiscal de octubre acerca al Gobierno a la meta anual del 1,4% del PBI.

El Gobierno nacional logró un superávit fiscal en octubre, marcando un paso significativo para cumplir con la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional. Este resultado se alinea con el objetivo anual del 1,4% del Producto Bruto Interno para 2026 y refuerza las proyecciones oficiales para las cuentas públicas.

El superávit primario alcanzó los $1,93 billones en octubre, mientras que el resultado financiero fue de $1,57 billones, según detalló el ministro de Economía, Luis Caputo. Esta cifra representa una mejora interanual del 204,9%.

En los primeros diez meses del año, el excedente primario acumulado llegó al 1,4% del PBI, y el superávit financiero se ubicó en 0,4%. Estos números son consistentes con las proyecciones oficiales y la tercera revisión del programa con el FMI, que podría derivar en un desembolso de aproximadamente US$870 millones.

Avance en el ajuste del gasto público La mejora en las cuentas públicas se sostiene en un ajuste del gasto primario del 23,6% interanual, que compensó la caída en la recaudación, especialmente en impuestos ligados a la actividad económica como el IVA y el impuesto al cheque.

A pesar de la retracción de algunos rubros, las prestaciones sociales, como jubilaciones, pensiones y la Asignación Universal por Hijo, mostraron incrementos reales interanuales. Los subsidios económicos, por su parte, sufrieron una reducción del 16,3%.