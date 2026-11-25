Con el objetivo de traccionar ventas antes de diciembre, las empresas activaron rebajas directas, cupones de descuento, reintegros con billeteras virtuales y planes de financiación en cuotas sin interés en categorías clave:

Black Friday 2026 en Argentina: qué descuentos ya arrancaron hoy y todo lo que tenés que saber

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La temporada de compras previas a las fiestas ya puso primera. Aunque la fecha oficial del Black Friday 2026 en Argentina es este viernes 27 de noviembre, numerosas marcas, cadenas de retail y plataformas de comercio electrónico decidieron adelantar sus promociones desde hoy, miércoles 25, bajo el formato de Black Week, con beneficios vigentes tanto en tiendas online como en locales físicos.

A diferencia de eventos como el CyberMonday o el Hot Sale —organizados por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE)—, el Black Friday no cuenta con un ente regulador único ni un catálogo centralizado en el país. Esto permite que cada comercio defina de manera independiente cuándo lanzar sus rebajas, qué porcentajes aplicar y hasta qué día extender la campaña, que en muchos casos continuará durante el sábado 28, domingo 29 e incluso el lunes 30 de noviembre.

Qué rubros concentran las mejores ofertas del Black Friday 2026 Con el objetivo de traccionar ventas antes de diciembre, las empresas activaron rebajas directas, cupones de descuento, reintegros con billeteras virtuales y planes de financiación en cuotas sin interés en categorías clave:

Electrodomésticos y tecnología: Televisores, celulares, notebooks, heladeras, lavarropas y pequeños electrodomésticos encabezan las búsquedas, con rebajas que varían según el stock y el medio de pago.

Indumentaria y calzado: Marcas deportivas y tiendas de moda ofrecen descuentos directos, promociones 2x1 y rebajas progresivas en colecciones de temporada.

Hogar, muebles y decoración: Artículos de blanquería, colchones, iluminación y equipamiento doméstico suman financiación extendida.

Gaming y entretenimiento: Consolas, videojuegos, sillas gamer y periféricos de computación forman parte de los catálogos promocionales.

Supermercados: Cadenas minoristas aplican descuentos en productos de almacén, limpieza, perfumería y bebidas. Consejos clave para aprovechar las promociones y evitar estafas Ante la gran cantidad de anuncios en redes sociales y sitios web durante la semana del Black Friday 2026, los especialistas en consumo recomiendan tomar ciertos recaudos antes de concretar una operación: