El papa León XIV designó este miércoles a Jorge García Cuerva , arzobispo de Buenos Aires, como coordinador del nuevo Servicio de Animación de la Pastoral Penitenciaria, un organismo de alcance mundial destinado a fortalecer el trabajo de la Iglesia Católica con las personas privadas de la libertad.

La decisión fue comunicada oficialmente por la Santa Sede y forma parte de una reorganización de la tarea pastoral que la Iglesia desarrolla en las cárceles. La nueva estructura reemplazará a la Comisión Internacional de Pastoral Penitenciaria Católica, creada en 1950, y funcionará bajo la órbita del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

El nombramiento del arzobispo argentino se conoció apenas dos semanas después de que León XIV visitara la cárcel de Villa Devoto , durante su paso por la Argentina. Allí, acompañado por García Cuerva, el Pontífice mantuvo un encuentro con integrantes de la comunidad penitenciaria y escuchó testimonios de personas privadas de la libertad.

El arzobispo de Buenos Aires ejercerá la coordinación del nuevo servicio durante cinco años y contará con la asistencia de al menos tres consejeros especializados. Su función será articular el trabajo de las distintas iglesias y conferencias episcopales del mundo, promover el intercambio de experiencias y desarrollar iniciativas de formación para quienes realizan tareas de acompañamiento en establecimientos penitenciarios.

Entre las principales responsabilidades del organismo también estarán el diálogo con las instituciones civiles, la promoción de la dignidad humana en contextos de encierro y el aporte de propuestas para humanizar las políticas penitenciarias. La nueva estructura funcionará como una red de cooperación internacional, a la que podrán incorporarse voluntariamente las distintas comunidades eclesiásticas.

Una decisión que modifica la estructura de la Iglesia

La reorganización quedó establecida mediante la carta apostólica In carcere eram, et venistis ad me —«Estuve en la cárcel y vinieron a verme»—, firmada por León XIV el pasado 22 de noviembre y publicada este miércoles por la Santa Sede.

En el documento, el Pontífice planteó la necesidad de renovar el acompañamiento religioso en las cárceles, no solamente desde el punto de vista organizativo, sino también espiritual. Además, sostuvo que “el problema de las cárceles es un problema de la sociedad como tal”, al abordar la realidad de las personas que atraviesan situaciones de encierro.

La trayectoria de García Cuerva en las cárceles

La designación no representa una tarea nueva para el arzobispo argentino. García Cuerva cuenta con una extensa trayectoria en la pastoral penitenciaria, donde desempeñó funciones como delegado diocesano y consejero regional. Su experiencia en este ámbito fue una de las características que marcaron su recorrido dentro de la Iglesia.

El 6 de diciembre de 2025, León XIV ya lo había nombrado delegado pontificio ante la Comisión Internacional de Pastoral Penitenciaria Católica. Con la decisión anunciada este miércoles, sus responsabilidades se amplían y pasan a tener un alcance internacional dentro de la nueva organización.

Durante su mandato deberá impulsar grupos de trabajo, proyectos de capacitación y colaboraciones académicas vinculadas con la teología y el derecho, además de facilitar el intercambio de recursos entre las comunidades religiosas que desarrollan actividades en las cárceles.