La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el cronograma de pagos de diciembre de 2026 para jubilados, pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), confirmando cuándo se acreditará la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) o medio aguinaldo.

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De acuerdo con el esquema dispuesto por el organismo previsional, el aguinaldo no se abona en una fecha separada , sino que se deposita de manera automática junto con el haber mensual de diciembre, respetando la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tramo de ingresos de cada beneficiario.

De este modo, todos los adultos mayores cobrarán antes de Nochebuena, entre el miércoles 9 y el miércoles 23 de diciembre , teniendo en cuenta además los feriados del lunes 7 (no laborable con fines turísticos) y del martes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María).

Para quienes perciben el haber mínimo o ingresos dentro del primer tramo previsional, los pagos comenzarán el miércoles 9 de diciembre y se concentrarán en seis jornadas hábiles, agrupando tres terminaciones en los últimos dos días:

Fecha de cobro (haber + aguinaldo)

DNI terminados en 0

Miércoles 9 de diciembre de 2026

DNI terminados en 1

Jueves 10 de diciembre de 2026

DNI terminados en 2

Viernes 11 de diciembre de 2026

DNI terminados en 3

Lunes 14 de diciembre de 2026

DNI terminados en 4, 5 y 6

Martes 15 de diciembre de 2026

DNI terminados en 7, 8 y 9

Miércoles 16 de diciembre de 2026

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

En el caso de los jubilados y pensionados cuyos ingresos superan el piso previsional, el calendario se iniciará inmediatamente después del primer grupo y concluirá en la víspera de Navidad:

Terminación de DNI

Fecha de cobro (haber + aguinaldo)

DNI terminados en 0 y 1

Jueves 17 de diciembre de 2026

DNI terminados en 2 y 3

Viernes 18 de diciembre de 2026

DNI terminados en 4 y 5

Lunes 21 de diciembre de 2026

DNI terminados en 6 y 7

Martes 22 de diciembre de 2026

DNI terminados en 8 y 9

Miércoles 23 de diciembre de 2026

Pensiones No Contributivas (PNC)

Los titulares de Pensiones No Contributivas (por invalidez, vejez o madres de siete hijos o más) serán los primeros en percibir el haber actualizado junto con el aguinaldo durante la primera semana hábil posterior al fin de semana largo:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre de 2026.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre de 2026.

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre de 2026.

Cómo se calcula el aguinaldo y plazos vigentes

El medio aguinaldo equivale al 50% del haber mensual más alto percibido durante el segundo semestre del año (entre julio y diciembre). Al aplicarse en diciembre la actualización mensual por movilidad vinculada al índice de precios de octubre —que lleva la jubilación mínima básica a $453.797—, ese valor actualizado funciona como base de cálculo para el SAC, dejando el medio aguinaldo de la mínima en torno a $226.898 brutos (sin contar eventuales bonos extraordinarios, que no integran la base del aguinaldo).

Por último, ANSES informó que el plazo de validez para las Órdenes de Pago Previsional (OPP) y Comprobantes de Pago Previsional (CPP) correspondientes a diciembre de 2026 se extenderá hasta el 12 de enero de 2027, aunque el dinero acreditado en cuenta bancaria permanece disponible sin vencimiento.