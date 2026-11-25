La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el cronograma de pagos de diciembre de 2026 para jubilados, pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), confirmando cuándo se acreditará la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) o medio aguinaldo.
De acuerdo con el esquema dispuesto por el organismo previsional, el aguinaldo no se abona en una fecha separada, sino que se deposita de manera automática junto con el haber mensual de diciembre, respetando la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tramo de ingresos de cada beneficiario.
De este modo, todos los adultos mayores cobrarán antes de Nochebuena, entre el miércoles 9 y el miércoles 23 de diciembre, teniendo en cuenta además los feriados del lunes 7 (no laborable con fines turísticos) y del martes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María).
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
Para quienes perciben el haber mínimo o ingresos dentro del primer tramo previsional, los pagos comenzarán el miércoles 9 de diciembre y se concentrarán en seis jornadas hábiles, agrupando tres terminaciones en los últimos dos días:
Fecha de cobro (haber + aguinaldo)
DNI terminados en 0
Miércoles 9 de diciembre de 2026
DNI terminados en 1
Jueves 10 de diciembre de 2026
DNI terminados en 2
Viernes 11 de diciembre de 2026
DNI terminados en 3
Lunes 14 de diciembre de 2026
DNI terminados en 4, 5 y 6
Martes 15 de diciembre de 2026
DNI terminados en 7, 8 y 9
Miércoles 16 de diciembre de 2026
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
En el caso de los jubilados y pensionados cuyos ingresos superan el piso previsional, el calendario se iniciará inmediatamente después del primer grupo y concluirá en la víspera de Navidad:
Terminación de DNI
Fecha de cobro (haber + aguinaldo)
DNI terminados en 0 y 1
Jueves 17 de diciembre de 2026
DNI terminados en 2 y 3
Viernes 18 de diciembre de 2026
DNI terminados en 4 y 5
Lunes 21 de diciembre de 2026
DNI terminados en 6 y 7
Martes 22 de diciembre de 2026
DNI terminados en 8 y 9
Miércoles 23 de diciembre de 2026
Pensiones No Contributivas (PNC)
Los titulares de Pensiones No Contributivas (por invalidez, vejez o madres de siete hijos o más) serán los primeros en percibir el haber actualizado junto con el aguinaldo durante la primera semana hábil posterior al fin de semana largo:
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DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre de 2026.
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DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre de 2026.
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DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre de 2026.
Cómo se calcula el aguinaldo y plazos vigentes
El medio aguinaldo equivale al 50% del haber mensual más alto percibido durante el segundo semestre del año (entre julio y diciembre). Al aplicarse en diciembre la actualización mensual por movilidad vinculada al índice de precios de octubre —que lleva la jubilación mínima básica a $453.797—, ese valor actualizado funciona como base de cálculo para el SAC, dejando el medio aguinaldo de la mínima en torno a $226.898 brutos (sin contar eventuales bonos extraordinarios, que no integran la base del aguinaldo).
Por último, ANSES informó que el plazo de validez para las Órdenes de Pago Previsional (OPP) y Comprobantes de Pago Previsional (CPP) correspondientes a diciembre de 2026 se extenderá hasta el 12 de enero de 2027, aunque el dinero acreditado en cuenta bancaria permanece disponible sin vencimiento.