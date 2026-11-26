Una trabajadora de Parques Nacionales fue asistida por Gendarmeria a 2.100 metros de altura en el Volcan Lanin tras sufrir fuertes dolores abdominales.

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Personal de Gendarmería Nacional Argentina desplegó un operativo de rescate para auxiliar a una mujer que sufrió una descompensación en el Volcán Lanín, en Neuquén. El procedimiento se activó tras un pedido de ayuda de la Administración de Parques Nacionales (APN).

La alerta se originó anoche, cuando el personal de la APN informó sobre el delicado estado de salud de una trabajadora que cumplía funciones en la zona de domos. La mujer presentaba fuertes dolores abdominales y escalofríos, lo que motivó la rápida intervención de las fuerzas de seguridad.

Efectivos del Grupo Especial en Alta Montaña (GEAM), dependiente del Escuadrón 33 “San Martín de los Andes”, iniciaron las coordinaciones operativas. A las 05:00 horas de hoy, una patrulla motorizada ascendió hacia el Volcán Lanín hasta las inmediaciones del refugio, ubicado a 2.100 metros sobre el nivel del mar.

Operativo de rescate en el volcán lanín Una vez en el lugar, los uniformados trabajaron en conjunto con brigadistas de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) y guardaparques de Parques Nacionales. Brindaron las primeras asistencias y estabilizaron a la mujer afectada por la descompensación.