Un conductor evadió dos controles de Gendarmería Nacional en Misiones y su camioneta fue hallada con un cargamento millonario de cigarrillos.

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Efectivos de Gendarmería Nacional Argentina, distribuidos en las secciones “Núcleo”, “El Soberbio” y de Seguridad Vial “San Vicente”, implementaron un operativo cerrojo tras la evasión de dos controles por parte del conductor de una camioneta Toyota SW4. El rodado fue localizado luego de recorrer ocho kilómetros y despistar en una zona montuosa de la Ruta Provincial N°13, a la altura del kilómetro 18.

El conductor de la camioneta sufrió politraumatismos varios y, tras ser asistido por los uniformados, fue trasladado al Hospital Público de San Vicente, donde permanece internado en observación y fuera de peligro. Una vez que los gendarmes procedieron a la inspección del vehículo, hallaron un total de 23.495 atados de cigarrillos de origen extranjero, sin la debida documentación aduanera que avale su legal importación.

La Justicia Federal de Oberá intervino en la causa, disponiendo el secuestro tanto de la mercadería de contrabando como de la camioneta. El conductor quedó supeditado a las actuaciones por infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.

Acciones de Gendarmería Nacional en la frontera Mientras se realizaba el conteo y la requisa de la mercadería ilícita, un automóvil Volkswagen Gol Trend, ocupado por dos individuos, intentó evadir el dispositivo de seguridad montado por Gendarmería. De forma simultánea, un tercer individuo se aproximó a la zona restringida para filmar el operativo y, al negarse a identificarse, agredió físicamente a un gendarme, provocándole la dislocación de un hombro.