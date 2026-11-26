Un apostador oriundo de la provincia de Buenos Aires se convirtió en el único ganador del sorteo 3429 de La Segunda del Quini 6 , alzándose con un premio de $1.100 millones.

Tiene 3.100 habitantes y recibe miles de turistas en verano: el pueblo de San Luis que tiene un río serrano cristalino y está a 35 minutos de la capital

Tiene menos de 200 habitantes y enamora a los viajeros en verano: el pueblo escondido de Córdoba rodeado por cuatro ríos cristalinos a menos de una hora de la capital

La suerte esquivó a las modalidades Tradicional y La Revancha, cuyos pozos quedaron vacantes para el próximo concurso.

En la modalidad La Segunda, los números que cambiaron la vida del afortunado fueron 01, 09, 25, 32, 40 y 45. La Lotería de Santa Fe informó que, además, 41 apostadores acertaron cinco de los seis números, llevándose un premio secundario de $967.694,05 cada uno.

Por otra parte, El Tradicional tuvo como números sorteados el 07, 10, 16, 34, 38 y 39, pero ninguna jugada coincidió con la totalidad. Su pozo, que superaba los $1.458 millones, se acumulará. En esta categoría, seis personas acertaron cinco números y obtuvieron $6.612.576 cada una.

La Revancha concentró el premio más alto, con un pozo de más de $4.123 millones que tampoco encontró ganador. Los números favorecidos fueron 03, 06, 07, 10, 36 y 37. Este monto también se sumará al próximo sorteo.

En la modalidad Siempre Sale, diez apostadores lograron acertar cinco de los seis números (21, 24, 25, 32, 33 y 43), repartiéndose un premio total de $355.958.064, lo que significó $35.595.806,40 para cada uno.

Próximo sorteo y valores de apuesta

El próximo sorteo del Quini 6 se llevará a cabo el domingo 29 de noviembre. La Lotería de Santa Fe estima un pozo total de $8.600 millones. El valor de la apuesta para el Tradicional y La Segunda es de $2.000, mientras que sumar La Revancha tiene un costo de $3.000. La jugada completa, que incluye el Siempre Sale, asciende a $4.000.