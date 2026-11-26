Un apostador oriundo de la provincia de Buenos Aires se convirtió en el único ganador del sorteo 3429 de La Segunda del Quini 6, alzándose con un premio de $1.100 millones.
Un apostador de Buenos Aires acertó los seis números en La Segunda del Quini 6 y se llevó un premio de mil cien millones de pesos.
Un apostador oriundo de la provincia de Buenos Aires se convirtió en el único ganador del sorteo 3429 de La Segunda del Quini 6, alzándose con un premio de $1.100 millones.
La suerte esquivó a las modalidades Tradicional y La Revancha, cuyos pozos quedaron vacantes para el próximo concurso.
En la modalidad La Segunda, los números que cambiaron la vida del afortunado fueron 01, 09, 25, 32, 40 y 45. La Lotería de Santa Fe informó que, además, 41 apostadores acertaron cinco de los seis números, llevándose un premio secundario de $967.694,05 cada uno.
Por otra parte, El Tradicional tuvo como números sorteados el 07, 10, 16, 34, 38 y 39, pero ninguna jugada coincidió con la totalidad. Su pozo, que superaba los $1.458 millones, se acumulará. En esta categoría, seis personas acertaron cinco números y obtuvieron $6.612.576 cada una.
La Revancha concentró el premio más alto, con un pozo de más de $4.123 millones que tampoco encontró ganador. Los números favorecidos fueron 03, 06, 07, 10, 36 y 37. Este monto también se sumará al próximo sorteo.
En la modalidad Siempre Sale, diez apostadores lograron acertar cinco de los seis números (21, 24, 25, 32, 33 y 43), repartiéndose un premio total de $355.958.064, lo que significó $35.595.806,40 para cada uno.
El próximo sorteo del Quini 6 se llevará a cabo el domingo 29 de noviembre. La Lotería de Santa Fe estima un pozo total de $8.600 millones. El valor de la apuesta para el Tradicional y La Segunda es de $2.000, mientras que sumar La Revancha tiene un costo de $3.000. La jugada completa, que incluye el Siempre Sale, asciende a $4.000.