La Cámara baja ratificó los cambios del Senado con 141 votos afirmativos y 99 abstenciones y sancionó la nueva Carta Orgánica, que fija como única misión del BCRA la preservación del valor del peso.

El presidente Javier Milei celebró este jueves la aprobación definitiva de la reforma del Banco Central en la Cámara de Diputados. A través de un posteo en X, afirmó que se terminó con "más de 90 años de estafa" por la emisión de dinero para financiar el déficit fiscal. Más tarde sumó otro mensaje: "MOMENTO HISTÓRICO. Y un día cambia la historia para volver a ser grandes nuevamente. VLLC!".

La Cámara baja sancionó el proyecto con 141 votos a favor y 99 abstenciones, después de las modificaciones que el Senado había introducido el 24 de septiembre. Con la nueva Carta Orgánica, la entidad deja de tener múltiples funciones y su único objetivo pasa a ser cuidar el valor de la moneda. El texto reemplaza la normativa de 2012, impulsada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Desde el Gobierno también hubo festejos. El ministro de Economía, Luis Caputo, habló de "un paso enorme en lo institucional y económico". Por su parte, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, coautor de la iniciativa, destacó dos puntos: que Milei se autolimitó el poder para remover a las autoridades del BCRA y que quedan prohibidos los adelantos transitorios al Tesoro. "Hay más, pero estos dos... vaya que gran avance para el país", sostuvo.

Se trata del primer triunfo del oficialismo en una jornada maratónica en el Congreso, con sesiones simultáneas en ambas cámaras. En el Senado se debate la reforma electoral, mientras que en Diputados se trata el Presupuesto 2027, entre otros proyectos.

Los puntos centrales de la reforma