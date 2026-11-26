El presidente Javier Milei celebró este jueves la aprobación definitiva de la reforma del Banco Central en la Cámara de Diputados. A través de un posteo en X, afirmó que se terminó con "más de 90 años de estafa" por la emisión de dinero para financiar el déficit fiscal. Más tarde sumó otro mensaje: "MOMENTO HISTÓRICO. Y un día cambia la historia para volver a ser grandes nuevamente. VLLC!".
La Cámara baja sancionó el proyecto con 141 votos a favor y 99 abstenciones, después de las modificaciones que el Senado había introducido el 24 de septiembre. Con la nueva Carta Orgánica, la entidad deja de tener múltiples funciones y su único objetivo pasa a ser cuidar el valor de la moneda. El texto reemplaza la normativa de 2012, impulsada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Desde el Gobierno también hubo festejos. El ministro de Economía, Luis Caputo, habló de "un paso enorme en lo institucional y económico". Por su parte, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, coautor de la iniciativa, destacó dos puntos: que Milei se autolimitó el poder para remover a las autoridades del BCRA y que quedan prohibidos los adelantos transitorios al Tesoro. "Hay más, pero estos dos... vaya que gran avance para el país", sostuvo.
Se trata del primer triunfo del oficialismo en una jornada maratónica en el Congreso, con sesiones simultáneas en ambas cámaras. En el Senado se debate la reforma electoral, mientras que en Diputados se trata el Presupuesto 2027, entre otros proyectos.
Los puntos centrales de la reforma
- Mandato único: el BCRA debe preservar el valor del peso.
- Límites al financiamiento del Estado: se restringe la emisión monetaria para cubrir gastos públicos y se prohíben los adelantos transitorios al Tesoro.
- Utilidades: se fijan nuevas reglas para su distribución.
- Directorio: sus integrantes seguirán siendo propuestos por el Poder Ejecutivo y necesitarán el acuerdo del Senado. Además, el ministro de Economía ya no podrá participar con voz en las reuniones.
El punto más sensible: la remoción de autoridades
El artículo más debatido era el mecanismo para destituir al presidente, al vicepresidente y a los directores del Banco Central. El proyecto que Diputados aprobó en agosto exigía la aprobación previa de ambas cámaras, con una mayoría de dos tercios de los presentes. El Senado eliminó esa condición: ahora la remoción requerirá 37 votos en la Cámara alta.
Como el texto volvió a Diputados con cambios, el oficialismo podía aceptarlos o insistir con la versión original, pero no tenía los votos para esto último. Finalmente, ratificó las modificaciones del Senado y la iniciativa quedó sancionada de manera definitiva.