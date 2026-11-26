El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas , mantuvo un encuentro con Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago, Florida, donde conversaron sobre la situación argentina y el presidente Javier Milei. Tras la reunión, el diplomático manifestó su deseo de que ambos mandatarios vuelvan a encontrarse durante 2027.

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La noticia fue difundida por el propio Lamelas a través de su cuenta de X durante la madrugada de este jueves. Allí destacó la relación entre los dos presidentes y la necesidad de continuar trabajando en la agenda bilateral entre Washington y Buenos Aires.

“ De cara a 2027, me gustaría volver a ver a los dos presidentes y amigos juntos. Tenemos mucho por hacer entre nuestros países ”, expresó el embajador.

La última vez que ambos presidentes coincidieron fue el 22 de septiembre de 2026 en Nueva York , durante una reunión vinculada con la iniciativa regional Escudo de las Américas, en la sede de las Naciones Unidas. En aquella oportunidad, Trump volvió a expresar públicamente su respaldo al mandatario argentino.

Durante esa misma jornada, Milei también mantuvo una reunión a puertas cerradas con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio , en la que abordaron distintos aspectos de la relación estratégica entre ambos países.

El mensaje de Lamelas se conoció, además, dos semanas después de que trascendiera la postergación de una eventual visita del vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, a la Argentina. El viaje todavía no había sido anunciado formalmente.

Lamelas volvió a destacar la relación bilateral

Dos días antes de su encuentro con Trump, el embajador había celebrado la aprobación en el Congreso argentino de la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), al considerar que la medida podría generar nuevas oportunidades comerciales para las pequeñas y medianas empresas argentinas.

La iniciativa recibió la aprobación definitiva del Senado con 47 votos afirmativos y 22 negativos. En aquella oportunidad, Lamelas también ratificó el respaldo de Washington a la gestión de Milei.

Por el momento, el diplomático no brindó mayores precisiones sobre los temas abordados durante su conversación con Trump. Tampoco se confirmó una fecha ni una sede para una eventual reunión entre los mandatarios durante 2027.