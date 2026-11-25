El presidente Javier Milei viaja a Paraguay para reunirse con Pedro Alliana en medio de una crisis institucional generada por el caso Ueno Bank.

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El presidente Javier Milei viajará este miércoles por la noche a Asunción para mantener su primer encuentro presencial con Pedro Alliana, quien asumió la Presidencia de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña.

Hoy mantuve una excelente y cálida conversación con Pedro Alliana (@AllianaPedro), quien asumió la Presidencia de la República del Paraguay. Le deseé los mayores éxitos en su gestión, en beneficio del pueblo paraguayo, y le transmití todo el afecto y apoyo de la Argentina en esta… — Javier Milei (@JMilei) November 13, 2026 El objetivo del encuentro es sostener la alianza política y comercial entre ambos países, en un contexto de crisis institucional en el país vecino. La visita, prevista para este jueves, se concretará tras una conversación telefónica mantenida el 13 de noviembre, donde Milei expresó su respaldo a la nueva administración paraguaya y la intención de profundizar la agenda bilateral, acompañado por el canciller Pablo Quirno.

El rol institucional de Pedro Alliana en la crisis La llegada de Alliana al poder se produjo luego de una fuerte crisis financiera vinculada al cierre de Ueno Bank, que derivó en una investigación judicial y la posterior destitución del expresidente Santiago Peña. Desde la Casa Rosada siguieron el proceso con cautela, pero dejaron en claro la voluntad de preservar la relación con Asunción.

Durante el encuentro, los mandatarios prevén abordar temas de interés mutuo, como la Hidrovía Paraguay-Paraná, la cooperación energética, el comercio, la seguridad fronteriza y la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. También se explorará la posibilidad de sostener vínculos comerciales e inversiones a través de una reunión con empresarios paraguayos.

Esta reunión tiene una dimensión regional significativa, ya que Paraguay, con el expresidente Peña, fue un aliado clave de Argentina en el Mercosur para impulsar el libre comercio y la desregulación. El gobierno argentino busca mantener esa sintonía política con la nueva administración paraguaya.