El presidente Javier Milei viajará este miércoles por la noche a Asunción para mantener su primer encuentro presencial con Pedro Alliana, quien asumió la Presidencia de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña.
El presidente Javier Milei viaja a Paraguay para reunirse con Pedro Alliana en medio de una crisis institucional generada por el caso Ueno Bank.
El presidente Javier Milei viajará este miércoles por la noche a Asunción para mantener su primer encuentro presencial con Pedro Alliana, quien asumió la Presidencia de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña.
El objetivo del encuentro es sostener la alianza política y comercial entre ambos países, en un contexto de crisis institucional en el país vecino. La visita, prevista para este jueves, se concretará tras una conversación telefónica mantenida el 13 de noviembre, donde Milei expresó su respaldo a la nueva administración paraguaya y la intención de profundizar la agenda bilateral, acompañado por el canciller Pablo Quirno.
La llegada de Alliana al poder se produjo luego de una fuerte crisis financiera vinculada al cierre de Ueno Bank, que derivó en una investigación judicial y la posterior destitución del expresidente Santiago Peña. Desde la Casa Rosada siguieron el proceso con cautela, pero dejaron en claro la voluntad de preservar la relación con Asunción.
Durante el encuentro, los mandatarios prevén abordar temas de interés mutuo, como la Hidrovía Paraguay-Paraná, la cooperación energética, el comercio, la seguridad fronteriza y la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. También se explorará la posibilidad de sostener vínculos comerciales e inversiones a través de una reunión con empresarios paraguayos.
Esta reunión tiene una dimensión regional significativa, ya que Paraguay, con el expresidente Peña, fue un aliado clave de Argentina en el Mercosur para impulsar el libre comercio y la desregulación. El gobierno argentino busca mantener esa sintonía política con la nueva administración paraguaya.
La crisis política en Paraguay se desató tras la intervención de Ueno Bank, que afectó a millones de clientes y llevó a la destitución de Santiago Peña por el Senado. La Justicia dictó prisión preventiva contra el expresidente, investigado por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos depositados en la entidad bancaria.
Pedro Alliana, de 52 años, asumió la presidencia completando el mandato hasta agosto de 2028. Como dirigente del Partido Colorado y con estrecha relación con el expresidente Horacio Cartes, su gestión inicial se ha enfocado en contener las consecuencias del colapso de Ueno Bank y reorganizar el gabinete.