El presidente Javier Milei volvió a respaldar la estrategia del Banco Central (BCRA) para administrar las reservas de oro y lanzó duras críticas contra quienes cuestionaron las operaciones realizadas durante su gestión. A través de un mensaje publicado este domingo en X, el mandatario defendió las decisiones financieras de la entidad y apuntó contra las críticas que surgieron luego de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN).

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“¿Alguno de los que desfilaron opinando sobre el oro, donde entre otras críticas flojas de fundamentos cuestionaban la cobertura del BCRA, ha salido a pedir perdón?”, escribió Milei. Y agregó: “¿Se imaginan alguien así en el Banco Central y que pierda el 40% de la posición en oro fruto de sus falencias técnicas?”.

El mensaje fue una respuesta a una publicación que enumeraba las caídas de distintos activos financieros, entre ellos la plata, el bitcoin, el oro, el petróleo y los principales índices bursátiles estadounidenses. En ese contexto, el Presidente volvió a defender la política de cobertura implementada por el Central y reavivó una controversia que enfrenta al Gobierno con el organismo de control.

La discusión tomó fuerza el pasado 8 de octubre , cuando la Auditoría General de la Nación presentó las conclusiones de su revisión de los estados contables del Banco Central correspondientes a 2025. Si bien consideró razonables los estados en sus aspectos técnicos, advirtió que la entidad registró una pérdida de 1,5 billones de pesos, equivalente a unos US$1.023 millones , vinculada con operaciones con derivados financieros que utilizaron parte del oro como activo subyacente.

“Desde que se auditan los estados contables del Banco Central por parte de esta auditoría, nunca se había registrado una pérdida de esta magnitud”, sostuvo el titular de la AGN, Juan Manuel Olmos.

La respuesta del organismo monetario llegó mediante un comunicado en el que aseguró que su posición había arrojado durante 2025 un resultado neto positivo de US$2.505 millones. Además, explicó que los derivados utilizados como cobertura suelen registrar resultados negativos cuando el activo protegido aumenta su valor.

El BCRA también cuestionó el accionar de la AGN, al considerar que sus observaciones respondían a “fines puramente políticos”, y recordó que estrategias similares habían sido utilizadas entre 2007 y 2011 sin objeciones del organismo auditor.

Cómo funcionó la estrategia de cobertura del Banco Central

En su Informe de Política Monetaria de septiembre, difundido el 29 de octubre, el Central brindó más detalles sobre las operaciones realizadas durante 2024 y 2025. Según explicó, utilizó instrumentos financieros denominados zero-cost collars, que combinan la compra de opciones de venta (puts) para establecer un piso de protección con la venta de opciones de compra (calls), que limitan las ganancias ante subas extraordinarias del activo.

De acuerdo con el documento, este mecanismo permitió capturar cerca del 70% de un incremento del 66% en el precio del oro durante 2025. El organismo calificó esa suba como un acontecimiento de apenas 0,01% de probabilidad estadística y reconoció que la estrategia implicó un costo de oportunidad significativo.

El BCRA sostuvo que estas decisiones deben evaluarse en función de los riesgos que buscaban reducir y de la información disponible al momento de implementarlas, y no exclusivamente a partir de los resultados que se conocieron posteriormente.

También justificó la reanudación de las coberturas en octubre de 2024 por la situación en la que se encontraban las reservas. A fines de 2023, las reservas netas eran negativas en US$11.200 millones y el 93% de las divisas estaba comprometido en pases y swaps con vencimiento dentro de los siguientes 12 meses.

En ese escenario, las tenencias de oro del organismo alcanzaban las 61,7 toneladas, adquiridas entre 2004 y 2011. Su valor era entonces de US$4.100 millones, equivalente al 18% de las reservas, y había aumentado a US$5.200 millones cuando se retomaron las operaciones de cobertura.

La AGN también investiga el traslado de las reservas físicas

En paralelo a la controversia por los resultados financieros, la Auditoría General de la Nación lleva adelante una evaluación específica sobre la administración de las reservas físicas de oro. El objetivo es determinar qué procedimiento utilizó el Banco Central para trasladar parte del metal al exterior, cuál fue su destino y qué beneficios obtuvo con esa operatoria.

Sobre este tema, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, había explicado en septiembre, durante una presentación ante comisiones del Senado, que una parte del oro permanece en las bóvedas del organismo y otra se encuentra en el Banco de Pagos Internacionales de Basilea, en Suiza.

En aquella oportunidad, el funcionario rechazó las sospechas sobre el traslado y aseguró que la decisión respondía a cuestiones operativas y financieras. Según explicó, la alta demanda de lingotes y los menores costos para transformar oro de menor calidad en otro de mayor calidad justificaban la operatoria.

Así, mientras Milei volvió a respaldar públicamente la estrategia del Banco Central, la auditoría sobre el manejo de las reservas físicas continúa abierta y mantiene vigente la discusión sobre el destino y la rentabilidad del oro argentino.