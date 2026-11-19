El presidente Javier Milei descartó implementar un “Plan Platita” de cara a las elecciones de 2027 , rechazó que exista una interna con Patricia Bullrich y defendió el rumbo económico de su gestión. En una entrevista con A24, el mandatario reconoció que hay sectores de la población que atraviesan dificultades para llegar a fin de mes, aunque sostuvo que la cantidad de personas en situación de pobreza se redujo en comparación con el último gobierno kirchnerista.

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Las declaraciones llegaron después de que Bullrich, actual jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, planteara la necesidad de un refuerzo económico para mejorar la situación de los argentinos antes de los próximos comicios.

Frente a esa posibilidad, Milei fue categórico: “Hay restricciones que no se pueden violentar: la primera es el equilibrio fiscal. Si me sugieren Plan Platita, estaríamos en un problema”, respondió.

El Presidente descartó recurrir a una expansión del gasto público para impulsar el consumo y explicó que las alternativas para financiar ese tipo de medidas serían tomar deuda, emitir dinero o aumentar impuestos. “La deuda es inmoral”, afirmó, y cuestionó los mecanismos que, según su visión, utiliza el populismo.

“Estamos haciendo un montón de cosas para que la gente tenga alivios”, sostuvo. Además, planteó: “¿Si el Plan Platita lo hace (Sergio) Massa está bien y si lo hago yo no está mal? No, si alguien cree que va a ganar una elección haciendo populismo está equivocado”.

Milei reconoció que hay personas que atraviesan privaciones

Otro de los momentos de la entrevista estuvo relacionado con la situación económica de los hogares y la dificultad de una parte de la población para llegar a fin de mes.

Consultado sobre esa problemática, Milei cuestionó la expresión y la atribuyó a un consultor político al que calificó de “chanta”. Incluso planteó que, técnicamente, la frase era incorrecta porque una persona no puede pasar diez días sin comer ni beber.

Sin embargo, luego reconoció que existen dificultades económicas en distintos sectores de la sociedad.

“Si la frase significa que la gente experimenta privaciones, entonces no es que la gente no llega a fin de mes, la gente experimenta privaciones”, expresó.

Para respaldar su argumento, hizo referencia al indicador de pobreza del Indec, que registró un 32,3% durante el primer semestre de 2026.

“Hay gente que no llega a fin de mes, pero hay 12 millones menos que en el kirchnerismo”, afirmó el mandatario, al comparar la situación actual con la registrada durante la última administración peronista.

También se dirigió a quienes lo votaron en 2023 y hoy manifiestan disconformidad con los resultados económicos. “Si está sobreviviendo, le aviso que en 2023 estaba peor”, sostuvo.

Qué dijo Milei sobre los salarios, el empleo y la economía

Durante la entrevista, el Presidente volvió a defender los resultados de su programa económico y aseguró que la actividad está creciendo a un ritmo superior al registrado durante las administraciones de Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández.

“Los salarios crecieron, la gente está mucho mejor, no quiere decir que seamos Suiza. La inflación la derrumbamos, le devolvimos 25 mil millones de dólares a los argentinos en baja de impuestos”, enumeró.

También atribuyó a la reforma laboral la generación de 80.000 nuevos puestos de trabajo y sostuvo que el Gobierno continuará con la reducción de impuestos y la implementación de cambios estructurales.

En ese contexto, proyectó un escenario de fuerte crecimiento para las próximas décadas. “En 15 o 20 años somos potencia y en 30 o 40 somos el país más rico del mundo”, pronosticó.

Milei negó una interna con Patricia Bullrich: “Es mi socia política”

El otro tema que abordó el mandatario fue su relación con Patricia Bullrich, luego de una publicación en redes sociales que había despertado interpretaciones sobre posibles diferencias dentro del oficialismo.

El mensaje de Milei hablaba de personas dispuestas a hundir un barco cuando advierten que no podrán convertirse en sus capitanes. La frase fue interpretada como una posible indirecta hacia la senadora, aunque el Presidente negó esa lectura.

“¿Cómo la vamos a echar? Es la jefa de la bancada de senadores, es mi socia política”, respondió cuando le preguntaron por la posibilidad de un conflicto con la exministra de Seguridad.

Además, aclaró que la publicación estaba dirigida al kirchnerismo y vinculó las interpretaciones sobre una supuesta interna con sectores del denominado círculo rojo, a los que identificó con el statu quo político y económico.

“Hay personas que, con tal de ver mal al otro, prefieren estar mal o peor ellos, porque la envidia es monstruosa”, agregó.

Finalmente, Milei ratificó que su objetivo es sostener el rumbo económico, reducir impuestos y profundizar las reformas. También dejó abierta la posibilidad de buscar la reelección y proyectó un crecimiento sostenido para el país si se mantiene el programa de Gobierno.