El Gobierno nacional convocará este viernes al Congreso a sesiones extraordinarias durante todo diciembre , con el objetivo de avanzar en una serie de proyectos clave para la agenda legislativa de Javier Milei. La decisión se tomó durante una reunión de la mesa política del oficialismo, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

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Según trascendió, el decreto oficial se publicará este viernes y establecerá que la actividad parlamentaria se extenderá hasta fines de diciembre. La convocatoria buscará ordenar las prioridades del oficialismo para el cierre del año y acelerar el tratamiento de iniciativas que todavía están pendientes.

Del encuentro participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli ; el ministro de Economía, Luis Caputo ; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem ; el asesor presidencial Santiago Caputo y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich . También estuvieron Eduardo “Lule” Menem, Ignacio Devitt y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

La reunión se desarrolló en las oficinas del ex Ministerio del Interior y duró poco más de una hora y cuarenta minutos. El objetivo fue coordinar la estrategia parlamentaria y definir los próximos pasos antes de la prórroga de la actividad legislativa.

La principal apuesta del Gobierno durante las extraordinarias será la reforma electoral , que contempla la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El proyecto comenzará a discutirse este jueves en el Senado, donde el oficialismo buscará conseguir un primer avance legislativo.

Las negociaciones sobre el articulado involucran a Santilli, Eduardo “Lule” Menem y Bullrich. La iniciativa fue reducida durante las conversaciones políticas y el oficialismo trabaja para reunir los respaldos necesarios para obtener la media sanción.

Otro de los objetivos centrales será avanzar con el Presupuesto 2027, una de las iniciativas económicas más importantes para la administración libertaria de cara al próximo año.

En paralelo, el oficialismo buscará insistir con el proyecto que introduce modificaciones en la Carta Orgánica del Banco Central, que cuenta con media sanción del Senado, pero sufrió un revés en Diputados durante la semana anterior.

Qué otros proyectos buscará tratar el oficialismo

La agenda de diciembre también contempla otras iniciativas que el Gobierno pretende impulsar antes del cierre del año legislativo. Entre ellas aparece la Ley de Ludopatía, cuyo tratamiento también genera expectativas en el bloque que conduce Bullrich.

Además, la Casa Rosada buscará avanzar con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculada con la causa Malvinas; el denominado Súper RIGI y el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos con Estados Unidos.

La convocatoria se definió en una semana de intensa actividad parlamentaria. Este miércoles, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, deberá presentar su primer informe de gestión ante el Senado y responder más de 1.200 preguntas formuladas por los distintos bloques.

Con el decreto previsto para este viernes, el Gobierno formalizará el llamado y abrirá un período de negociaciones en el Congreso para intentar convertir sus principales iniciativas en leyes antes de finalizar 2026.