El proyecto de nuevo Código Electoral de San Juan incorpora una condición que puede modificar la estrategia de armado de los partidos y frentes de cara a las próximas elecciones: las fuerzas que presenten candidatos a gobernador y vice deberán llevar listas completas para competir en todas las secciones electorales de la provincia.

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La exigencia aparece en el artículo 47 y alcanza a las agrupaciones políticas que inscriban una fórmula para la Gobernación. En ese caso, deberán nominar también candidatos a diputados proporcionales, diputados departamentales, intendentes y concejales en la totalidad de las secciones electorales habilitadas.

En términos políticos, la disposición obliga a que una fuerza que aspire a conducir la provincia tenga una estructura electoral extendida a todos los departamentos, algo simple para el oficilaismo, el peronismo y el bloquismo, pero no para los partidos más chicos que tiene aspiraciones provinciales. No bastará con presentar una fórmula provincial y concentrar la competencia municipal o legislativa en los distritos donde tenga mayor desarrollo.

El texto utiliza una formulación obligatoria: la agrupación que presente candidatos a gobernador y vice "deberá nominar" las listas completas para las restantes categorías en todas las secciones electorales habilitadas. La condición está vinculada a la presentación de la fórmula provincial y no se plantea como una obligación general para cualquier partido que compita únicamente en una elección municipal o legislativa.

La regla puede tener consecuencias diferentes según el tamaño y la implantación territorial de cada espacio político. Los partidos con presencia consolidada en los 19 departamentos podrían tener mayores posibilidades de cumplir con el requisito, mientras que las fuerzas nuevas o con construcción concentrada en determinados distritos deberán ampliar sus armados para poder competir por la Gobernación.

La exigencia también puede trasladar la negociación política hacia el interior de los frentes. Para completar candidaturas en todos los departamentos, las fuerzas provinciales podrían necesitar acuerdos con dirigentes locales, sectores partidarios y referentes municipales que aporten estructura y nombres para las listas.

En ese sentido, el requisito no se limita a una formalidad administrativa: puede convertirse en un condicionante para la conformación de alianzas y para la selección de los candidatos que integrarán cada categoría.

Listas completas y paridad de género

El mismo artículo establece que las agrupaciones deberán presentar los datos completos de filiación de sus candidatos, informar su último domicilio electoral y acompañar una declaración jurada individual. En ella, cada postulante deberá consignar sus redes sociales oficiales y declarar que no se encuentra alcanzado por las inhabilidades previstas en las constituciones nacional y provincial, el propio Código Electoral y la Ley 815-N de Estatuto de los Partidos Políticos.

Además, el proyecto mantiene la exigencia de paridad de género para las listas de cuerpos legislativos, tanto provinciales como municipales. La integración deberá ser intercalada y consecutiva desde el primer candidato titular hasta el último suplente, sin que haya dos personas continuas del mismo género.

El texto también establece que no deberá oficializarse ninguna lista que incumpla esos requisitos.