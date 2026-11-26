Las imágenes fueron grabadas por una empleada de Plantium en Villa Constitución durante la jornada del 30 de octubre y se viralizaron en las últimas horas.

Uno por uno, a medida que escuchaban sus nombres, los trabajadores se acercaban a recibir el telegrama que les notificaba el fin de su relación laboral. Mientras una persona encargada por la empresa repartía las comunicaciones en mano, varios empleados no pudieron contener el llanto y la angustia.

La escena quedó registrada en un video grabado por Natalia Arce, trabajadora de Plantium, durante la jornada del 30 de octubre, día en que la compañía dedicada al desarrollo de tecnología para el sector agropecuario desvinculó a 110 personas.

Las imágenes, difundidas por la propia empleada hace cuatro días a través de sus redes sociales, volvieron a poner en el centro de la escena el grave conflicto laboral que atraviesa la firma radicada en Villa Constitución, Santa Fe, casi un mes después de concretadas las cesantías.

Protesta con carpas y cruce con el empresario A raíz de la medida, los trabajadores desvinculados sostienen un acampe con carpas frente al establecimiento fabril. El reclamo se da en medio de un fuerte malestar con el dueño de la compañía, Jorge Gentili, quien manifestó públicamente que, ante la falta de ventas, ya no podía sostener la estructura anterior.

El escenario se enmarca en un contexto complejo para distintos sectores productivos, golpeados en los últimos meses por la caída de la actividad económica y la apertura de las importaciones. La crisis involucra tanto a Plantium como a Gentec, ambas firmas pertenecientes a Gentili.