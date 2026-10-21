Desaparición de Nancy Godoy en Corrientes: hallan pertenencias de la docente en la casa de una de las detenidas

La investigación por la dramática desaparición de la docente Nancy Godoy en la provincia de Corrientes sumó un giro clave en las últimas horas. Un allanamiento concretado por la Policía en la vivienda de Rosa Leguizamón , una de las sospechosas aprehendidas en la causa, dio resultado positivo tras el hallazgo de valiosos elementos personales pertenecientes a la maestra buscada.

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El procedimiento judicial tuvo lugar en el domicilio de Leguizamón, ubicado en la localidad correntina de Sauce . Durante la inspección, los efectivos lograron incautar una ojota y una campera , prendas que eran rastreadas desde los primeros días de la búsqueda e instrucción del expediente.

Según confirmaron fuentes judiciales, las prendas de vestir secuestradas serán incorporadas de inmediato a la causa y sometidas a rigurosos peritajes científicos para constatar fehacientemente su trazabilidad y vinculación con el paradero de Godoy.

El hallazgo de los objetos se da en medio de un vertiginoso avance en el plano procesal. En las últimas horas, la Justicia ordenó la detención de Rosa Leguizamón y de su pareja, Nahuel Rojas , luego de que ambos prestaran una declaración de urgencia ante los tribunales.

Con estas dos capturas, la causa ya cuenta con tres personas privadas de la libertad , sumándose al peón Ernesto Ezequiel Bordón , quien había sido aprehendido de forma previa.

Las detenciones fueron solicitadas de manera conjunta por los fiscales intervinientes, Javier Mosquera y Andrea González, al detectar notorias y sospechosas contradicciones en los testimonios brindados por los imputados a lo largo de las diligencias investigativas.

Sospechas en torno al ámbito escolar

En paralelo a los procedimientos en curso, trascendió que la situación procesal de un hombre de apellido Zarza, quien se desempeñaría como capataz en la escuela rural donde trabajaba la docente, podría complicarse en las próximas horas y no se descarta su eventual detención, a la espera de confirmaciones oficiales por parte del Ministerio Público Fiscal.

Mientras las fuerzas de seguridad continúan con los rastrillajes operativos en la zona, la Fiscalía trabaja en el análisis técnico del material incautado para avanzar en la imputación formal de los detenidos y esclarecer las circunstancias del hecho que conmociona al país.